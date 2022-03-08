Жасмин воссоединилась с находящимся в розыске мужем: несколько лет в бегах

Муж певицы Жасмин накануне праздновал день рождения. Бизнесмену Илану Шору исполнилось 35 лет. В личном микроблоге вокалистка трогательно поздравила избранника. Жасмин не устает благодарить судьбу за то, что она свела их вместе.
"С днем рождения, любимый муж!" – написала звезда сцены.
К публикации Жасмин прикрепила семейный снимок. На фото запечатлена артистка, ее избранник, сын пары Мирон и дочь Маргарита. Также в кадре присутствовал наследник артистки Михаил, рожденный в браке с Вячеславом Семендуевым.
В комментариях к публикации отметилась ведущая Оксана Федорова. "Радуюсь за вас! Умница! Любимая", – написала теледива. Также Оксана посоветовала Жасмин беречь хрупкое семенное счастье.
Стоит отметить, что Илан Шор уже несколько лет в бегах. Супруг Жасмин объявлен в международный розыск. В 2017 году в Молдавии его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за банковские махинации. Шор обжаловал приговор и остался на свободе. Пока суд рассматривал апелляцию муж вокалистки исчез из страны, наплевав на запрет на выезд. С тех пор Илан Шор скрывается. Бизнесмен живет отдельно от жены и детей. С мужем Жасмин, судя по всему, встречается на какой-то нейтральной территории. Артистка редко показывает избранника в соцсетях. Видимо, в личный праздник Илан воссоединился с родными.