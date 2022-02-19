"Горько!": Барановская объявила о свадьбе с Киркоровым

Юлия Барановская в июле 2003 года познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным, будущим капитаном сборной России по футболу. Вместе Аршавин и Барановская прожили 9 лет до 2012 года, у них родилось трое детей. А недавно все с подачи Ксении Собчак обсуждали ее роман с офомившим развод Григорием Лепсом.
Но, как оказалось, сердце красавицы отдано другому – скоро она станет второй женой Филиппа Киркорова.
Об этом влюбленные сообщили во время банкета у певицы Жасмин – ее дочери Маргарите исполнилось 10 лет. "Для тех, кто не знает – мы решили пожениться", – сообщила счастливая Юлия. И в подтверждение несколько раз страстно поцеловала в губы Филиппа Киркорова.
Напомним, король российской эстрады в 1994—2005 годах состоял в браке с певицей, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, был ее четвертым мужем. Потом ему приписывали роман с диджеем Катей Гусевой.
Друзья 54-летнего Киркорова и 36-летней Барановской серьезность намерений этой красивой пары подтвердили и уже стали кричать им "Горького!" Дата свадьбы пока не сообщается.