"Пора переходить на белорусский трикотаж": напялившую дорогущие тряпки Рудковскую облили помоями

В своем инстаграм-аккаунте звездная блондинка разрекламировала новый шоурум мебели и аксессуаров друзей. Бренд основан на продукции отечественного производителя.
Яна Рудковская принялась заманивать потенциальных клиентов скидками, изысканными угощениями в день открытия и "фантастическим приемом". Однако все эти бонусы подписчиков продюсера не привлекли.
Россияне обрушились на жену фигуриста Евгения Плющенко. Они отметили, что в нынешнее непростое время, когда западные страны ввели в отношении России санкции, людям не до рекламы и роскоши.
Кроме того, Яна Рудковская взбесила публику своей дорогой одеждой. "Это дно", "Кому на фиг нужен твой бред?", "Всем не до этого сейчас!", "Ты еще в Диоре? Пора переходить на белорусский трикотаж!, – облили помоями светскую львицу фолловеры.
Напомним, ранее Яне Рудковской досталось за неуместное поведение в театре. Продюсер в шикарном платье сидела в ложе, откуда поделилась фото в своем блоге. Однако для снимка она выбрала странную позу – присела на бархатное оформление, вместо того, чтобы сфотографироваться хотя бы стоя рядом. Подписчиков возмутил такой поступок.