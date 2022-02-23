"Вся скукожится и чешет": Напыщенную Рудковскую унизили за показуху

Яна Рудковская нередко подвергается критике за из излишнюю самоуверенность.

Продюсер активно ведет свои социальные сети, куда постоянно публикует кадры своей роскошной жизни. Подписчики давно разделились на два лагеря: одни восхищаются Яной, другие осуждают ее за напыщенность и самолюбование. Однако Рудковскую это никак не беспокоит.

Звезда опубликовала ролик с экскурсии в Екатерининский дворец, судя по подписи, она была там одна. Подписчики неоднозначно отреагировали на видео. В комментариях Яну буквально унизили за очередную показуху.

"Мания величия (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это комплексы", "Но не королева!", "Любование собой, а не дворцом", "Это перебор", "Заводная старушка", "А в чем смысл быть там одной? Мания величия?", "Когда вы уже накрасуетесь, напиаритесь и поймете, что есть что то более важное?", "Никак Екатериной Великой себя представляет, царицей", "Прям, как в фильме: "вся скукожится и чешет на работу". Где шея, где походка от бедра?", – написали комментаторы.

Ранее Яне Рудковской досталось за неуместное поведение в театре. Продюсер в шикарном платье сидела в ложе, откуда поделилась фото в своем блоге. Однако для фото Рудковская выбрала странную позу, она присела на бархатное оформление, вместо того, чтобы сфотографироваться хотя бы стоя рядом. Подписчиков возмутил такой поступок.