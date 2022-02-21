"Попами на бархат": Рудковскую освистали за неуместное поведение в театре

Для похода в театр жена Евгения Плющенко облачилась в великолепный брендовый наряд в пол. В таком виде знаменитая блондинка устроила фотосессию да не где-нибудь в партере, а в роскошной царской ложе. Снимками Яна Рудковская тут же поделилась со своими подписчиками в "Инстаграме".
Женщину часто упрекают за злоупотребление фотошопом. Этот случай не стал исключением. В комментариях к снимкам знаменитость тут же обвинили в чрезмерном увлечении обработкой и различными фильтрами, мол, не осталось на кадрах ничего натурального. Кроме того, людям показалось, что Рудковская и ее приятельницы просто неуместно ведут себя в театре.
Фолловеры освистали блондинку в комментариях:
"Удивительный пример: когда сельский табор даже царскую ложу превращает в сарай, усевшись попами на бархат" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Яна как всегда нафотошопила на минус 20 лет с лица", "Ощущение, что Царь вышел незадолго, а прислуга решила быстрее селфи сделать".
Сама Рудковская не стала отвечать на колкости и вступать в препирательства со своей аудиторией. Блондинке давно не привыкать к критике в свой адрес. Недавно "Дни.ру" писали о том, как сверкнувшую брендами Яну Рудковскую знатно приложили в Сети.