Газманов и Лепс приготовили подарки женщинам освобожденных Луганска и Донецка

Музей победы на Поклонной горе в Москве посвящен подвигу солдат, офицеров и генералов в годы Великой Отечественной войны. Тогда победу советский народ одержал, в том числе, и благодаря подвигу женщин, которые и воевали, и трудились в тылу.
Сегодня женщины снова бок о бок с мужчинами, которые встали на защиту Донецка и Луганка от нацистской заразы. И 7 марта в Музее победы будут чествовать этих героических представительниц слабого (хотя и очень сильного!) пола. Там состоится большой весенний концерт, участники которого посветят песни женщинам-военнослужащим, а также матерям, женам и сестрам наших героев-ребят, которые сегодня находятся с освободительной миссией на Украине.
Концерт в поддержку российских миротворцев призван напомнить об объединяющей силе музыки и о том, что мир в согласии, а сила в любви! Все песни, которые прозвучат в этот день, будут посвящены представительницам прекрасного пола, самым родным и любимым, которые верят и ждут.
Свои песни женщинам-военнослужащим, близким ребят, находящихся сегодня на Украине, подарят Burito, ВладиМир, группы "Земляне", "Непара" и "Блестящие", Олег и Родион Газмановы, Виктория Дайнеко, Григорий Лепс, Александр Маршал, Владимир Пресняков, Елена Север, Анна Семенович, ЮрКисс, IVAN и другие исполнители.
Телеверсию грандиозного концерта зрители смогут увидеть 8 марта в 18:00 в эфире телеканала RU.TV.