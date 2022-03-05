Газманов и Лепс приготовили подарки женщинам освобожденных Луганска и Донецка

Специальная операция российский войск под денацификации и демилитаризации Украины успешно продолжается. Освобожденные города встречают долгожданную братскую помощь. А поддерживать дух всех тех, кто сейчас на передовой, помогают многие российские артисты. И фраза Максима Горького "С кем вы, мастера культуры?" из памфлета "Ответ американским корреспондентам", опубликованном ровно 90 лет назад, кажется снова актуальной.





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