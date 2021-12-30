Ротару, Леонтьев и Орбакайте: Крутой устроил грандиозный праздник по случаю юбилея

Съемки "Песни года" в этом году проходили два дня. Во время шестичасового концерта первого дня на сцену выходили немеркнущие суперзвезды – Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лолита и еще три десятка исполнителей. Каждая песня – хит, каждый номер – маленький спектакль.
В юбилейном фестивале традиционно чествовали легендарных звезды – премией "50-летие Песни года" были награждены композитор Александр Зацепин, поэт Илья Резник, певцы София Ротару и Лев Лещенко.
А 5 декабря в спортивном комплексе "Мегаспорт" впервые прошел уникальный концерт "Новая Песня года", в котором участвовали лидеры музыкальных чартов – блогеры, герои соцсетей и звезды интернета. Даня Милохин, Артур Бабич, Galibri & Mavik, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Клава Кока, Jony и многие другие кумиры молодежи.
Увидеть новогоднюю "Песню года" можно будет на телеканале "Россия 1" 1 и 2 января 2022 года. Официальный партнер телефестиваля – Legend of Baikal.
К юбилею фестиваля компания "АРС" представила уникальный видеоклип, который позволяет оказаться за кулисами "Песни года", увидеть то, что не покажут по телевизору и посмотреть, как рождается праздник.