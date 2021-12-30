Ротару, Леонтьев и Орбакайте: Крутой устроил грандиозный праздник по случаю юбилея

"Песне года" – 50! Это самый любимый у народа концерт, без которого уже Новый год, кажется, невозможно и представить. Идейный вдохновитель телефестиваля композитор и продюсер Игорь Крутой в этот раз удивит всех особенным размахом.

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