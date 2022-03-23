Кроватка-трансформер и балдахин: одинокая пузатая Фриске похвасталась роскошной детской

Певица Наталья Фриске готовится к появлению первенца. Актриса вот-вот отправится в роддом, поэтому активно закупает утварь для малыша. Какое-то время Наталья вместе с крохой будет жить у родителей. В доме мамы и папы артистки для новорожденного уже оборудовали детскую.
Фриске показала комнату малыша. Вокалистка купила кроватку-трансформер овальной формы. Этот предмет детской мебели, кажется, не из дешевых. Также знаменитость приобрела красивый комплект постельного белья, мягкие бортики и роскошный балдахин. Рядом с кроваткой Фриске поставила белоснежный комод с пеленальным столиком.
Артистка призналась, что работа над детской еще не завершена. У Фриске много идей, которые она хотела бы воплотить в жизнь.
Наталья, отметим, будет растить ребенка одна. У знаменитости родится девочка. С отцом малышки певица рассталась, когда узнала о беременности. Фриске не была счастлива с избранником.
Поклонники между тем отмечают, что беременность к лицу Наталье Фриске. Вокалистка невероятно похорошела благодаря интересному положению, пишут в Сети.