"С каждым днем все сложнее": оплодотворенную из пробирки Фриске поместили под аппарат

Стать мамой Наталия Фриске пыталась много раз. "Я вообще забеременела раньше Жанны, – признавалась она. – У меня была первая замершая беременность в 2011-м году, Потом вторая – в 14-м. И третья – в 15-м. Врачи сказали, что у нас с бывшим мужем была генетическая несовместимость. Поэтому в 2017-м мы сделали ЭКО – тоже не получилось. Что, в конечно итоге, стало одной из причин развода".
В итоге при помощи ЭКО ей удалось все-таки забеременеть. Экстракорпоральное оплодотворение — репродуктивная технология, при которой процессы оплодотворения яйцеклетки и начальные этапы развития эмбриона проходят в лабораторных условиях, то есть в пробирке. Пробирки передаются эмбриологу, который под микроскопом ищет яйцеклетку. Женщину отвозят в палату, где и сообщают результаты пункции. Потом яйцеклетки оплодотворяются спермой.
Поскольку мужа у Наталии Фриске, то семенным генетическим материалом с ней поделился ее друг Александр.
Сегодня они уже не общаются, зато с дочуркой, которая скоро появится на свет, сестра Жанны Фриске ведет регулярный монолог. "Мы разговариваем каждый день с ней, договариваемся, – рассказала будущая мама у себя в "Инстаграм"*. – Я ей рассказываю, как сильно и долго я ее ждала и что она будет самой счастливой девочкой на этом свете".
Пока же Наталия Фриске находится под аппаратом – приехала на очередную КТГ. "Осталось совсем немножко, и, если честно, с каждым днем все сложнее".
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