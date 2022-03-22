Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Крысы есть крысы": Потап и Настя Каменских срочно покинули Украину
"Явление Христа народу": Неузнаваемая Заворотнюк вышла на публику после лечения
"Только не замирай!": Друзья и родные молятся о 49-летней Поверенновой
"Надоели компромиссы": стало известно об уходе 41-летнего Стаса Пьехи
партнеры
Вторник
22 марта
Лента новостей
17:07
В Башкирии лось набросился на едущий автомобиль
16:53
"Жанна тоже прибегала к такому способу": беременная Наталья Фриске решилась на ненужную процедуру
16:43
Замуж? Постоянно меняющая мужиков Волочкова засветила свадебное платье
16:36
"Хочется накричать": особенная дочь Хакамады обратилась с важными словами
16:15
"Ночь ее откровений": замужняя Арзамасова развалилась на кушетке с другим мужчиной
16:10
"Он делает это так тонко": зависимая Утяшева о деспотичном поведении Воли
15:49
Родила от тайного мужа, дождалась Усманова из тюрьмы, морила Кабаеву голодом: жизнь Ирины Винер
15:44
Сбежавшая из России Собчак публично принесла извинения
15:41
"У каждого своя история!": 43-летняя Гурцкая о рождении ребенка от суррогатной матери
15:37
"Забеременела и подобрела": Расплывшаяся Лопырева шокировала признанием
15:36
Поплавская плюнула в убирающих дерьмо друзей-предателей: Живут на деньги, наворованные в России
15:24
На что Пугачева променяла роскошный замок в Грязи
15:21
Словно персик: старания зачастившей к косметологам Валюшкиной не прошли даром
14:56
Почему Москве трудно защищать русских за рубежом
14:55
"Сильная боль": Прикованный к больничной койке бывший Навки напугал народ
14:34
Семенович рассказала правду о своей выдающейся груди
14:29
Вернуться в Россию и просить прощения за предательство: Машков надавил на живущую в США дочь
14:28
"Проблемный ребенок": Пышка из "Дома-2" рассказала о сложных отношениях с младшим братом
14:20
В Подмосковье работник украл со склада 6 наручных часов
14:11
Подло водившая за нос мужа Подольская сделала заявление: Я врала Володе Преснякову
13:58
В Киеве после раздачи всем подряд оружия объявили о попытке покушения на Зеленского
13:57
В Екатеринбурге двое мужчин избили инвалида в подъезде
13:51
Есть пострадавшие: серьезная авария в Хабаровске попала на видео
13:31
Отмерла часть мозга: медики развели руками над парализованным Воробьевым
13:26
Желание большое! Рудковская показала шатающегося Плющенко с заплетающимися ногами
13:26
"Я там единственная девочка": Изголодавшаяся Бузова завела секретный чат с толпой мужиков
13:22
Сразу два ДТП произошли на круговом перекрестке в Петрозаводске: видео
13:21
"Яблочко с лимончиком на обед": На что живет растерявшая поклонников Агузарова?
12:53
Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 марта
12:46
Кто пустил слух о смерти королевы Елизаветы II
12:44
Сделка аннулирована: как не лишиться всех денег при покупке квартиры
12:35
Близкий друг сообщил о смерти сраженного инсультом 91-летнего Краско
12:34
"Люди вскрываются сами": звезды о бегстве Хаматовой и судьбе ее фонда "Подари жизнь"
12:30
"Жизнь только началась": Недавно родившая Серябкина поделилась счастьем
12:20
Умер режиссер фильма "Старший сын"
11:55
Я должен уехать: Зеленский вспомнил о совете США бежать из Украины
11:52
Неочевидные последствия санкций: количество элитного жилья в аренду резко выросло
11:51
В России за сутки выявили 26 394 новых случая коронавируса
11:46
"Продолжает прогрессировать": Жена о назначении Мартиросяна вместо сбежавшего Урганта
11:34
Жизнь в глуши и работа у друзей: как эмигрантка Хаматова обустраивает жизнь в Европе
11:25
В МИД РФ высмеяли слова США о невмешательстве в решение об уходе компаний из России
11:24
В Ставропольском крае подростка подозревают в убийстве школьника
11:13
"Решила сделать сюрприз": Сбежавшая из страны Жасмин вернулась домой
11:07
Бросивший любовницу на сносях Соколовский объяснил свой поступок: Пока не готов
11:03
Над несчастной вдовой Караченцова нависла угроза: Это все меня очень волнует
11:00
Экс-солистка "Непары" Талышинская о гадостях из уст Шоуа и обвинениях в пьянстве
10:58
Лолиту бросил, про дочь забыл, а Галушку с детьми променял на молодую: личная жизнь Цекало
10:49
"Просто обязана сберечь": задыхающаяся беременная Тодоренко залезла в воду
10:46
Провоцирует припадки: в голове звезды "Полицейского с Рублевки" выросла опухоль
10:24
Подсуживание и "черный список" Маслякова: Раскрыта шокирующая правда о произволе в КВН
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Заговорившая об особенностях малыша беременная Тодоренко забилась в истерике: Слезы текут
Благодарна матери: Анна Чиповская раскрыла правду о потере девственности
Продажная дрянь: Клейменов о шпионаже сорвавшей эфир "Времени" женщины с плакатом
"Надо брать жилье": Буланова рассказала о правильном вложении денег
"Это фальшь!": Всплыли ужасающие подробности странной смерти Томаса Хаоса
Появилась информация об уходе Марии Мироновой: Врачи, обследования, обезболивающие
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Жанна тоже прибегала к такому способу": беременная Наталья Фриске решилась на ненужную процедуру

"Жанна тоже прибегала к такому способу": беременная Наталья Фриске решилась на ненужную процедуру

Наталья Фриске готовится к появлению долгожданной крохи.
прочитано 111 раз

Певица Наталья Фриске вот-вот станет мамой. Знаменитость носит под сердцем девочку. Артистка уже придумала малышке имя, однако пока хранит его в тайне.

ПО ТЕМЕ

"С каждым днем все сложнее": оплодотворенную из пробирки Фриске поместили под аппарат

Шестикилограммовый новорожденный ребенок убил обрюхаченную вне брака Фриске

 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

Дочь Наталья Фриске будет поднимать одна. Красавица бросила отца малышки, когда узнала об интересном положении. Избранник трепал нервы Фриске, а это могло сказаться на развитии крохи.

Наталья, судя по всему, сама в состоянии вырастить ребенка. У 35-летней знаменитости достаточно сил и финансов, чтобы дать дочери все необходимое. На днях, например, Фриске выложила кругленькую сумму за элайнеры – специальные выравнивающие зубы капы. В стоматологической больнице, как говорят, Наталья оставила более 300 тысяч рублей, хотя процедура была, по сути, ненужной.

Наталья Фриске давно мечтала об идеальной улыбке. Много лет назад элайнерами прикус лечила сестра артистки – певица Жанна Фриске.

"Моя Жанна тоже прибегала к такому способу выравнивания зубов", – поделилась Наталья.

Фриске поведала, что капы изготавливаются всего за пару недель – надо лишь приехать к врачу и сделать слепки зубов. Каждый месяц Наталье ей будут выдавать новые элайнеры.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2022, 16:53 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коташенко ограбили, а с Белоцерковской требуют миллионные долги: как живут молодые вдовы звезд

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Экс-солистка "Непары" Талышинская о гадостях из уст Шоуа и обвинениях в пьянстве

Грязные разборки
Сериалы

Вернуться в Россию и просить прощения за предательство: Машков надавил на живущую в США дочь

Режиссер жестко поговорил с наследницей
Сериалы

"Люди вскрываются сами": звезды о бегстве Хаматовой и судьбе ее фонда "Подари жизнь"

Актриса, напомним, останется в Европе
Шоу-бизнес

На что Пугачева променяла роскошный замок в Грязи

Артистка не спешит возвращаться

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2022 года
Нумеролог предсказал будущее России: Самый тяжелый год
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 26 394 новых случая коронавируса
В России за сутки коронавирусом заразились более 28 тысяч человек
В России зафиксировали 34,4 тысячи новых случаев ковида за сутки
В России выявили менее 35 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Спорт

Родила от тайного мужа, дождалась Усманова из тюрьмы, морила Кабаеву голодом: жизнь Ирины Винер
Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе

Регионы

В Подмосковье работник украл со склада 6 наручных часов
В Екатеринбурге двое мужчин избили инвалида в подъезде
В Ставропольском крае подростка подозревают в убийстве школьника
В Подмосковье мужчина ограбил пенсионерку
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+