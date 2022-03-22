"Жанна тоже прибегала к такому способу": беременная Наталья Фриске решилась на ненужную процедуру

Певица Наталья Фриске вот-вот станет мамой. Знаменитость носит под сердцем девочку. Артистка уже придумала малышке имя, однако пока хранит его в тайне.
Дочь Наталья Фриске будет поднимать одна. Красавица бросила отца малышки, когда узнала об интересном положении. Избранник трепал нервы Фриске, а это могло сказаться на развитии крохи.
Наталья, судя по всему, сама в состоянии вырастить ребенка. У 35-летней знаменитости достаточно сил и финансов, чтобы дать дочери все необходимое. На днях, например, Фриске выложила кругленькую сумму за элайнеры – специальные выравнивающие зубы капы. В стоматологической больнице, как говорят, Наталья оставила более 300 тысяч рублей, хотя процедура была, по сути, ненужной.
Наталья Фриске давно мечтала об идеальной улыбке. Много лет назад элайнерами прикус лечила сестра артистки – певица Жанна Фриске.
"Моя Жанна тоже прибегала к такому способу выравнивания зубов", – поделилась Наталья.
Фриске поведала, что капы изготавливаются всего за пару недель – надо лишь приехать к врачу и сделать слепки зубов. Каждый месяц Наталье ей будут выдавать новые элайнеры.