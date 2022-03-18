На себя не похожи: Первое фото сбежавших за бугор Галкина и Пугачевой слили в Сеть

Отъезд из страны звездной семьи наделал много шума, хотя уехать они, судя по всему, хотели тихо. Примадонну вместе с детьми заметили внимательные поклонники во Внуково-3, откуда вылетают частные самолеты.
Когда фанаты стали обвинять пару в эмиграции, Алла Борисовна наконец-то решила прервать молчание и сообщила, что семья уехала на каникулы и обязательно вернется, вот только когда именно, не уточнила. Позже появилась информация о том, что Пугачева и Галкин находятся в Израиле – снимают шикарную виллу в Кесарии. Причем ни Примадонна, ни ее муж-комик не публикуют в соцсетях хоть какие-то новости о своей жизни за границей, что на них совсем не похоже.
К счастью, снова нашлись внимательные поклонники, которым удалось заснять семейство во время прогулки. Судя по тому, что они идут под солнцем, одетые легко, очевидно, что это не Россия. Вопросы вызывает внешний вид Галкина и Пугачевой: привыкшие выглядеть с иголочки они вышли в люди неухоженными, замученными и почему-то выбрали для прогулки максимально простую одежду, свойственную обычному народу, но никак не звездам шоу-бизнеса. А на лицах как у супругов, так и у детей – вместо улыбки недовольство.
Напомним, накануне отъезда карьера Максима Галкина буквально повисла на волоске. Всему виной его негативные высказывания о спецоперации на Украине, которые разгневали поклонников. Концерт, который должен был состояться в Астрахани, вообще пришлось отменить, потому что обиженные зрители стали массово сдавать билеты.