Ближний круг президента: назван покровитель Галкина из подполья

Максим Галкин и Алла Пугачева – одна из самых крепких семейных пар отечественного шоу-бизнеса. Однако вокруг личной жизни артиста давно ходит масса двусмысленных слухов.

В этом году у телеведущий и певица отмечают 20 лет с начала их любовной истории. Несмотря на идиллию в паре, юмористу не раз приписывали романы и измены Примадонне. Взять хотя бы Юлию Барановскую, сплетни об интрижке с которой появились три года назад. Тогда теледива категорически опровергла домыслы СМИ и поклонников.

К слову, различные скабрезные домыслы о Максиме Галкине ходят уже очень давно, еще до романа с Аллой Пугачевой. Начнем с того, покровителем молодого артиста была вовсе не певица, как думают многие. В далеком 1998 году, увидев выступление талантливого юмориста на премии "Овация", на него обратил внимание сатирик Михаил Задорнов.

Артист пригласил Максима Галкина выступать в своих концертах с пародиями на политиков. С того момента и началась история юмориста в шоу-бизнесе. Отметим, что Михаил Задорнов входил в ближайшее окружение тогдашнего президента Бориса Ельцина, играя с ним в теннис и развлекая своими рассказами. За то, что юморист поздравил Россию с Новым годом в 1991 году и другие заслуги, глава государства дал ему элитную квартиру в Москве.

Еще одним фаворитом Михаила Задорнова стал еще один молодой артист – Сергей Дроботенко. Вдова сатирика Елена Бомбина сообщила, что у юмористов была подпольная кличка – Прыскуны. Дело в том, что они вместе смеялись во время выступлений своего покровителя, учась управлять настроением публики.

Тогда возникли грязные слухи, что Максим Галкин и Сергей Дроботенко – любовники. А началось все с того, что артисты сходили в баню. Позже они, выступая в Латвии, заехали в один номер отеля. После сауны муж Аллы Пугачевой заявил, что они круто провели время. Журналисты же домыслили, что у молодых людей отношения не ограничиваются профессиональными и дружескими.

Много лет спустя Максим Галкин заявил, что слухи нетрадиционной ориентации сопровождают его с ранней молодости. Шоумен предположил, что причиной тому интеллигентность и интонация голоса. На грязные сплетни же он предпочитает не обращать внимания.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Знакома пара была с 2001 года. В 2013 году у звездной четы от суррогатной матери на свет появились близняшки Лиза и Гарри.