"Ого!": народ не узнал резко изменившуюся Асмус

Звезда фильма "Текст" Кристина Асмус довольно часто примеряет различные образы в силу своей профессии. Порой актриса преображается настолько, что поклонники с трудом узнают ее. Так произошло, когда знаменитость выложила в Сеть свежий снимок, на котором она запечатлена в образе цыганки, который, кажется, ее старит. "Позолоти ручку, да лайк поставь, яхонтовый мой", – написала артистка в одной из популярных социальных сетей.
Асмус предстала перед фанатами в темно-синем кружевном платье, с ярким макияжем и завитыми волосами. Вероятно, в таком образе актриса принимает участие в каком-то спектакле. Сама знаменитость ничего не рассказала о новом проекте. Фото также обсуждает "7дней.ru".
Интернет-пользователи оценили необычный образ Кристины. "Драгоценная наша. Обожаем", "Я вас не узнала! Крутой образ!", "Ого!", "Макияж огонь", "Какая же роковая девушка", "Ослепительная", – прокомментировали новое фото преданные поклонники популярной артистки.
Ранее Кристина Асмус испугала фанатов необычным снимком. На нем актриса, запечатленная обнаженной, окровавленными руками держит молоток, а по ее животу и груди струится кровь. Подробнее об этом писали "Дни.ру".