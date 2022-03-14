"Я понимаю и Долина, и Меньшикова": хитренькая Асмус угодила всем на фоне скандала

Недавно в Театре имени Ермоловой произошла некрасивая ситуация. Худрук Олег Меньшиков вышвырнул режиссера Олега Долина, а также снял спектакль "Двенадцатая ночь". Меньшиков заявил, что постановка Долина неприемлемая.
Увольнение возмутило Олега Долина. Режиссер уверен, что руководство театра задумало аферу. Дескать, спектакль у него просто-напросто отняли. В гневе от несправедливости Долин опубликовал открытое письмо.
Ситуацию в театре прокомментировала Кристина Асмус. Актриса давно сотрудничает с учреждением и хорошо осведомлена о происходящих там процессах.
В свежем интервью Асмус рассказала, что была записана на премьеру "Двенадцатой ночи", очень ждала ее и готовилась. Кристине очень жаль актеров, которые были задействованы в спектакле. По словам знаменитости, репетиции заняли у них полгода.
Впрочем, Кристина Асмус не стала занимать какую-либо из сторон конфликта. Хитренькая артистка предпочла остаться в нейтральной позиции.
"Я понимаю в этой ситуации и Долина, и Меньшикова", – угодила всем Асмус.
Также Кристина поведала, что с постановкой действительно не все было хорошо. Оказалось, что актеры, играющие в "Двенадцатой ночи", начали жаловаться на спектакль с первых дней репетиций.