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Шоу-бизнес
"Чревато последствиями": Асмус осадили за страшный проступок

"Чревато последствиями": Асмус осадили за страшный проступок

Блогер Андрей Киселев напал на Кристину Асмус после ее бездумного поступка.
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Во время съемок фильма "Хочу замуж" Кристина Асмус устроила страшный эксперимент над мамой. Дело в том, что во время одной сцены героиня блондинки должна была позвонить своей маме по фильму и рассказать о том, что она запуталась и не знает, что делать.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Экс-супруга Гарика Харламова решила немного изменить план режиссера. Как только прозвучала команда "Мотор" Асмус набрала номер своей настоящей родительницы и жалобным голосом произнесла в трубку: "Что со мной не так?". Сложно представить, какая могла быть реакция у матери красотки.

"Мое мнение, играть на чувствах мамы ни в коем случае нельзя... Ведь мамы дали нам жизнь, они нас вырастили. Всегда старались давать все самое лучшее... Ведь ребенок для мамы – это все, это все равно что собственная жизнь. И мы всегда будем для своих мам детьми, в каком бы возрасте мы не были, они всегда будут переживать и волноваться..." – осадил актрису Андрей Киселев.

По словам блогера, прежде чем устраивать какие-либо розыгрыши или психологические эксперименты, тем более такие, которые заведомо могут расстроить и, не дай Бог, напугать маму, нужно подумать в первую очередь о чувствах родителя и о здоровье.

"Такими вещами шутить, как я считаю, недопустимо. Потому что реакция может быть, на самом деле, довольно-таки непредсказуемая и это чревато последствиями..." – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2022, 13:24 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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