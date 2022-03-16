Струится по голой груди и животу: Вид окровавленной Асмус вызвал оторопь

Сейчас Кристина Асмус находится в Турции. За рубежом знаменитость планировала сниматься в кино, но проект поставили на паузу. Асмус, оставшись не у дел, теперь зазывает поклонников на спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" в театре Ермоловой. В постановке Кристина играет одну из главных ролей.
Асмус уверяет, что зрителей постановка шокирует. В подтверждение своих слов артистка опубликовала фото, на котором предстает в образе героини спектакля. В кадре звезда окровавленными руками держит молоток. Кристина запечатлена обнаженной. По животу и груди знаменитости струится кровь. Вид у звезды кино и сериалов, мягко говоря, пугающий и вызывает оторопь.
Добавим, недавно Кристина Асмус перестала скрывать отношения с коллегой по цеху Романом Евдокимовым. Теперь знаменитость с удовольствием делится с публикой подробностями этого романа. Так, например, в свежей публикации в соцсетях Кристина рассказала о поступке избранника, растрогавшем ее до слез.
На днях Кристина отправила Романа в магазин косметики с важным поручением. Асмус попросила молодого человека купить ей европейское средство для умывания лица. Артистка опасалась, что из-за санкций ее любимый бренд исчезнет с российского рынка, поэтому решила закупиться впрок.
Уже у кассы Роман выяснил, что в одни руки выдают не более двух флаконов средства. Чтобы угодить возлюбленной, Евдокимову пришлось сжульничать. Он переоделся в туалете торгового центра, сменил прическу, спрятал лицо под маской и вновь пришел магазин. Сотрудники отдела косметики ничего не заподозрили и отдали артисту последний пузырек заветного средства.