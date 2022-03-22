Сбежавшая из России Собчак публично принесла извинения

Несколько недель назад стало известно о том, что телеведущая Ксения Собчак покинула Россию. Подтверждением этому стали кадры, сделанные в израильском аэропорту, очевидцами. Несмотря на внезапную поездку, журналистка продолжает работать, публикуя на своем ютуб-канале новые выпуски и обсуждая актуальные темы.
При просмотре свежих видео от Собчак интернет-пользователи обратили внимание на ее внешний вид. По их мнению, Ксения стала выглядеть гораздо хуже, будто она начала экономить на себе. Впрочем, сама знаменитость, кажется, не сильно беспокоится о том, как она выглядит.
Во вторник, 22 марта, журналистка, сделав публикацию на своей странице в одной из популярных социальных сетей, принесла извинения за свой внешний вид в последних выпусках "Осторожно: Собчак". "Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно", – пообещала телеведущая поклонникам.
Ранее "Дни.ру" писали, что рэпер Рома Жиган раскритиковал российских знаменитостей, которые покинули родину в столь непростое время. По его мнению, такие люди повернулись к России не спиной, а задом. Мол, теперь в стране остались только настоящие патриоты.