Лишить всех благ: повернувшимся задом к России звездам придумали наказание

Рэпер Роман Чумаков, известный под псевдонимом Рома Жиган, раскритиковал звезд, которые оставили Россию в это непростое время. Артист не верит знаменитостям, которые ринулись за границу якобы в отпуск. Рома Жиган призывает покинувших страну актеров, журналистов и певцов и впредь оставаться на чужбине.
"Они повернулись к России не спиной, а жопой", – рассудил рэпер.
В стране, считает певец, остались только настоящие патриоты. Те, кто искренне любит Родину и будет работать на ее процветание.
Сбежавших звезд Жиган предлагает лишить благ, полученных за государственный счет. Россиянам давно надо было пересмотреть взгляды на жизнь и избавиться от "биомусора", говорит рэпер. Слова "демократия" и "толерантность" Роман назвал презренными и дебильными.
Напомним, на фоне спецоперации на Украине многие российские знаменитости спешно перебрались за рубеж. На чужбину под теми или иными предлогами отправились: актриса Рената Литвинова и ее подруга певица Земфира, звезда сериала "Зулейха открывает глаза" Чулпан Хаматова, режиссер Кантемир Балагов, журналистка Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин и другие. Среди прочих Россию оставил телеведущий Иван Ургант, как он сам говорит, улетел в отпуск.