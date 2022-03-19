Занятие расставшегося с Собчак Богомолова всполошило россиян: Вызывает рак

Ксения Собчак с сыном Платоном в данный момент проживают в Израиле. Константин Богомолов хоть и очень привязан к своей супруге, но и о работе не забывает.
Больше недели назад режиссер вернулся в российскую столицу, чтобы продолжать дело всей своей жизни. Богомолов обнародовал в своем "Инстаграме"* свежий пост, которым опроверг инсинуации о том, что он воссоединился с Ксенией Анатольевной.
Константин дал понять, что остается в Москве и не планирует покидать Россию. Стоит отметить, что на фотографии Богомолов предстал принимающим солнечную ванну.
Пользователи Сети сошлись во мнении, что руководитель Театра на Малой Бронной выглядит отдохнувшим и полным сил. При этом некоторые посоветовали кумиру не увлекаться подобным занятием. "Солнце провоцирует рак кожи, будьте осторожны", — написала в комментариях женщина.
Россияне согласились с тем, что солнце над головой будет всегда — этого не отнять. "А нам больше ничего и не надо! Солнца побольше, остальное у нас есть! Завидуйте молча!", "Да и жизнь еще никто не отменял. Живите и радуйтесь жизни", "Солнца в этом году в России много, как никогда!", — поделились впечатлениями юзеры.
*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.