"Ужасно выглядит": лохматая Собчак без макияжа вызвала рвотные позывы

Знаменитость предстала на своем ютуб-канале без прически и мейкапа. Самоиронии ей явно не занимать. Судя по всему, Ксения Собчак решила сэкономить на косметике в непростые времена. При этом она оправдалась за свой внешний вид.
Пользователи Сети раскритиковали теледиву, которая появилась в эфире с грязными волосами и в домашней одежде. У некоторых внешний вид знаменитости практически вызвал рвотные позывы. "Обратите внимание как ужасно выглядит Собчак", — высказалась одна из россиянок.
Журналистка поспешила ответить на нападки с юмором. "Не ужасно, а экономно", – заявила звезда экрана. Примечательно, что Ксению Собчак не впервые критикуют за неопрятный внешний вид. Ранее она появилась в кадре с грязными волосами, объяснив это тем, что ее стилист не смогла выйти на работу.
Телеведущая не раз говорила, что ее главный козырь – ум, а не внешность. Поэтому она с юмором относится к травле относительно внешнего вида в свой адрес. Кроме того, журналистка заявляла, что чужое мнение ее не волнует.
Отметим, Ксения Собчак любит провоцировать публику экстравагантными образами. Публика до сих пор обсуждает ее эпатажную свадьбу с режиссером Константином Богомоловым.