"Ужасно выглядит": лохматая Собчак без макияжа вызвала рвотные позывы

40-летняя Ксения Собчак – не только известная телеведущая, но и светская львица. На любое публичное мероприятие журналистка является с тщательно продуманным образом и во всеоружии – с укладкой и макияжем. Недавно же россияне увидели звезду в неприглядном, по мнению многих, виде.

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