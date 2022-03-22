"Решила сделать сюрприз": Сбежавшая из страны Жасмин вернулась домой

Недавно артистка уехала с детьми в Израиль, поклонники решили, что она сбежала, как это сейчас делают многие знаменитости. Некоторые стали предполагать, что Жасмин планирует остаться там у родственников. Однако певица развеяла слухи, она опубликовала фото в компании наследников и своей бабушки, к которой летала в Израиль.
"На самом деле, она давно собиралась в Москву, но возраст уже дает о себе знать, 85 лет как-никак… Обычно мы все к ней летаем в Израиль, но в этот раз она решила сделать сюрприз своим детям, внукам и правнукам! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Жасмин.
Кстати, певица изначально говорила, что не планирует переезд. Она отправилась в традиционную поездку к родственникам, подгадав время под школьные каникулы. Сначала поклонники с трудом верили в такой исход, однако теперь у них нет выбора, артистка снова дома.
Ранее Жасмин рассказала, что задумывалась об усыновлении ребенка. Когда сын Мирон был маленьким, артистка хотела взять приемного малыша, но не получила должной поддержки от супруга. В итоге намерение не воплотилось, сейчас певица воспитывает двоих своих детей.