Жасмин решилась на неожиданное признание: Никому этого не рассказывала

У артистки трое собственных детей: 24-летний сын Михаил от первого брака, а также 10-летняя дочь Маргарита и 5-летний сын Мирон от второго союза знаменитости. Оказывается, что для любящей детей певицы Жасмин это еще не предел.
Недавно исполнительница решилась на откровенное признание. В ответ на вопрос одной из поклонниц артистка рассказала, что уже после появления младшего сына она всерьез задумалась об усыновлении еще одного ребенка. Примечательно, что прежде Жасмин никогда не говорила об этом.
"Я никогда и никому этого не рассказывала," – неожиданно разоткровенничалась звезда.
Когда сын Мирон был еще совсем маленьким, Жасмин овладело сильное желание взять приемного ребенка. Однако, судя по всему, звезда не получила в этом вопросе должной поддержки со стороны своего супруга. Жасмин объяснила, что в столь важном деле необходимо согласие и уверенность всех членов семьи. Таким образом, задуманное не воплотилось в жизнь.
Как рассказало издание "7 Дней", в последний год Жасмин переживает непростые времена. Супруг артистки лишился всего и попал под следствие. Где сейчас находится мужчина – неизвестно. Жасмин избегает вопросов о муже и старательно делает вид, что у нее все хорошо.
Недавно "Дни.ру" писали о том, что певица Жасмин вместе с детьми уехала из России, после чего была вынуждена оправдываться.