Затравленная певица Жасмин оправдалась после побега из России: Мне никогда не будет стыдно

На певицу Жасмин обрушилась волна негатива из-за ее внезапного отъезда в Израиль. Многие решили, что таким образом звезда хочет пересидеть за границей непростые времена. Устав от нападок, артистка решила расставить все точки над "i".

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