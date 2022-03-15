Затравленная певица Жасмин оправдалась после побега из России: Мне никогда не будет стыдно

Знаменитость заверила в соцсети, что вовсе не намерена пережидать там трудные времена. Певица Жасмин отметила, что просто отправилась с детьми в отпуск. Кроме того, она объяснила, что в Израиле находится могила ее недавно умершего отца.
Также там живут родственники певицы: бабушка, тети, двоюродные братья и сестры, племянники и друзья. Артистка напомнила, что они с наследниками ездят в Израиль несколько раз в год – во время школьных каникул. Певица Жасмин попросила поклонников не искать в ее поезде лишнего смысла.
Исполнительница заверила, что очень любит Россию и связывает свое будущее только с ней. Недавно она призналась в соцсети, что гордится происхождением. "Мне никогда не будет стыдно за то, что я из России", – заявила вокалистка. Она обещала помолиться за всех на Святой Земле.
Отметим, что недавно многие российские артисты отправились за рубеж, из-за чего столкнулись с волной негатива в свой адрес. Ранее стало известно, что Алла Пугачева, с которой Жасмин дружна, тоже прилетела в Израиль – ее семье всегда нравился отдых в Кейсарии.