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Шоу-бизнес
Бородина бросила камень в огород с треском провалившейся Бузовой

Бородина бросила камень в огород с треском провалившейся Бузовой

Ксения Бородина похвасталась успехами в освоении "Телеграма". При этом ведущая уколола коллег по цеху.
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После известия о блокировке ряда социальных сетей на территории России многие представители отечественного шоу-бизнеса бросились осваивать "Телеграм". Звезды не брезговали ничем, и все ради того, чтобы переманить как можно больше последователей на новую площадку.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Особых успехов в этом плане достигла телеведущая Ксения Бородина. Последние дни она активно общается с фанатами на самые разные темы.

Недавно Бородина сама объяснила феномен своего успеха. Она сообщила, что в любой ситуации старается вести себя и говорить искренне. Люди не могут этого не чувствовать.

Кроме того, бывшая ведущая проекта "Дом-2" не упустила возможности бросить камень в огород Ольги Бузовой и Насти Ивлееевой, чьи дела идут не так хорошо, как ожидалось. Бородина отметила, что ей не пришлось заманивать людей "трэшовыми и хайповыми темами". Знаменитость добавила, что ей не скучно с подписчиками даже в ночное время суток.

Стоит отметить, что для привлечения аудитории в "Телеграм" Ольга Бузова разыгрывала телевизор, а Анастасия Ивлеева раздавала деньги новым прибывшим. Ксения Бородина не отставала и приняла участие в марафоне.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2022, 09:14 Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
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