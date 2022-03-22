Бородина бросила камень в огород с треском провалившейся Бузовой

После известия о блокировке ряда социальных сетей на территории России многие представители отечественного шоу-бизнеса бросились осваивать "Телеграм". Звезды не брезговали ничем, и все ради того, чтобы переманить как можно больше последователей на новую площадку.
Особых успехов в этом плане достигла телеведущая Ксения Бородина. Последние дни она активно общается с фанатами на самые разные темы.
Недавно Бородина сама объяснила феномен своего успеха. Она сообщила, что в любой ситуации старается вести себя и говорить искренне. Люди не могут этого не чувствовать.
Кроме того, бывшая ведущая проекта "Дом-2" не упустила возможности бросить камень в огород Ольги Бузовой и Насти Ивлееевой, чьи дела идут не так хорошо, как ожидалось. Бородина отметила, что ей не пришлось заманивать людей "трэшовыми и хайповыми темами". Знаменитость добавила, что ей не скучно с подписчиками даже в ночное время суток.
Стоит отметить, что для привлечения аудитории в "Телеграм" Ольга Бузова разыгрывала телевизор, а Анастасия Ивлеева раздавала деньги новым прибывшим. Ксения Бородина не отставала и приняла участие в марафоне.