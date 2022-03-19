Бывший муж Бородиной больно уколол уехавшую из России Собчак

Курбан Омаров никогда не стеснялся выражать свою точку зрения по разным вопросам. Предприниматель убежден в том, что знаменитости, которые покинули Россию в непростой период, заслуживают презрения.
Как правило, Омаров направляет свои иронические опусы в адрес бывшей супруги Ксении Бородиной. Однако в этот раз под раздачу попала Ксения Собчак.
Бизнесмен посвятил телеведущей новое видео. В одном из московских торговых центров Омаров, позируя в фотозоне, больно уколол Ксению Анатольевну. "Вот тоже прилетел в Израиль — любить Россию издалека. Может, Ксению Анатольевну встречу, паспорт-то у меня один пока. В общем, пока здесь кайфую. На отдыхе я, если что", — заявил блогер в своем "Инстаграме"*.
Стоит отметить, что это не первая попытка Омарова задеть бывшую ведущую телепроекта "Дом-2". Ранее предприниматель высмеивал профессиональные качества Собчак.
Что касается Ксении, то она предпочитает оставлять колкости Курбана в свой адрес без внимания. В данный момент Собчак и вовсе целиком и полностью занята работой и сыном, с которым, к слову, проживает в Израиле.
*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.