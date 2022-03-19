Разведенка Бородина побила оставшуюся без денег Бузову после громкого скандала

С блокировкой "Инстаграма"* на территории России многим звездам пришлось искать обходные пути, так как именно эта соцсеть приносила им основной заработок. Знаменитости массово ринулись создавать телеграм-каналы, призывая своих верных поклонников следить за ними еще и там.
Естественно, любопытные фанаты ведут подсчет, за кем из артистов переходят больше. Первой внимание приковала Ольга Бузова, так как ее аудитория в "Инстаграме" насчитывала 23 миллиона и была чуть ли не самой крупной в России. В Телеграм за поющей ведущей отправились многие, но на канале все равно даже меньше миллиона.
Огромное падение цифр наблюдается у всех звезд. Так, за Ксенией Бородиной последовали около более миллиона двухсот тысяч человек, хотя в ее "Инстаграме" – 18 миллионов. Несмотря на это, Бородина побила Бузову, причем разница составляет почти 400 тысяч подписчиков.
Напомним, недавно Ольга Бузова и Ксения Бородина угодили в очередной громкий скандал, который как раз начался из-за неосторожного высказывания одной из ведущих в "Инстаграме". Знаменитости стали закидывать друг друга грязью, а их коллеги решили выбирать стороны и высказываться в поддержку одной из скандалисток.
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