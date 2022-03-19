Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагиев с лезвием в руках попрощался с россиянами
"Отчаянно": Резко сдавшая Елизавета II озвучила предсмертную просьбу
"Такая страшная": Раздавленная инсультом Волочкова осталась одна
Шестикилограммовый новорожденный ребенок убил обрюхаченную вне брака Фриске
партнеры
Суббота
19 марта
Лента новостей
18:03
Откровенное признание матери Тимати стало сенсацией
17:51
Разведенка Бородина побила оставшуюся без денег Бузову после громкого скандала
17:12
Порошенко обвинили в провоцировании России пунктом о НАТО в конституции Украины
15:34
Сделано громкое заявление о Пьехе после известия об уходе: Воровал
14:25
Бывший муж Бородиной больно уколол уехавшую из России Собчак
14:16
"Тушили пожар": Лишившаяся заработка Ивлеева попала в беду
13:12
"Моя молитва": Сбежавшая Валерия вернулась ради концерта
12:58
Занятие расставшегося с Собчак Богомолова всполошило россиян: Вызывает рак
12:49
Директору Большого театра Владимиру Урину – 75!
12:15
Отстраненный от работы тяжелобольной Юдашкин шокировал народ
11:23
Освобождение большей части ДНР и полный контроль аэропорта в Мариуполе: Главное о спецоперации на Украине к 19 марта
06:45
Константинов день: что нельзя делать 19 марта
04:13
Муж-изменник, страстный роман с Розенбаумом, гостевой брак с молодым: бурная личная жизнь Бабкиной
02:03
Российские бренды против западных: Преимущества отечественного бизнеса
00:18
Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2022 года
21:31
На севере Москвы у девушки украли 3 телефона и 90 тысяч рублей
21:07
В центре Москвы двое вооруженных мужчин отняли деньги у таксиста
20:54
На льду Байкала внедорожник столкнулся с катером: видео
20:25
Горящую иномарку сняли на видео во Ржеве
19:59
В МИД России назвали неприемлемым употребление среднего рода для человека
19:58
Поедающий насекомых хамелеон попал на видео
19:43
Раскрыт сговор Дрожжиной и Цивина с нотариусом: новый поворот в скандале с наследством Баталова
19:36
На северо-западе Москвы двое мужчин ограбили школьницу
19:15
"Это уже неприлично": россияне пристыдили оголившуюся 52-летнюю Бледанс
19:15
Москвичка доверилась ухажеру-мошеннику и потеряла более 9 миллионов рублей
19:07
Истошный крик бьющейся в истерике перекошенной Муцениеце вызвал оторопь
18:25
Дочь Маликова разочаровалась в подругах: Тошно от двуличных людей
18:12
"Едят друг друга": скандалиста Киркорова вывели на чистую воду
18:06
Трибуны ревут и скандируют: Путин вышел к народу на главном стадионе страны (видео)
17:57
Сердючке предложили запретить въезд в Россию: зарабатывает у нас по 150 тысяч евро
17:56
В Алупке загорелось торговое здание
17:55
"Не поеду больше в этой компании": известная актриса вылила ушат грязи на высокомерного Жигунова
17:41
"Мужчина года": заботливый кот-отец семейства произвел фурор в Сети
17:35
"Меня не пугает": Взвывшая из-за проблем с психикой Брухунова высказалась о санкциях
17:11
"Мы рожаем!": Бузовой пришлось предлагать экстренную помощь
17:10
Бузова ошарашила народ заявлением о свадьбе: В этом году
16:45
Выставил себя на посмешище: Певцов об обращении Шварценеггера к россиянам
16:31
"Все плохо, ничего хорошего нет": Карьере украинских артистов вынесли приговор
16:27
"Все, до свидания": Лещенко сорвался из-за вопроса о бегстве за рубеж
16:20
"Нужно уметь зарабатывать": оставшаяся без соцсетей Волочкова столкнулась с жестокой реальностью
16:12
В Красноярском крае подросток пытался продать ребенка
15:56
Непростительно: Бросившая принца Уильяма циничная Миддлтон разгневала Елизавету II
15:41
Судьба исчезнувшей во Франции Ренаты Литвиновой туманна
15:37
"Грудь висит, как и живот": родившая Кафельникова никак не может прийти в форму
15:29
Что такое "фейковые" новости, и как их распознать
15:27
"С каждым днем все сложнее": оплодотворенную из пробирки Фриске поместили под аппарат
15:19
Перечислены неожиданные опасности VPN-сервисов
14:52
Что с волосами? Черная как смоль Долина вышла в свет неузнаваемой
14:48
Лавров рассказал об опасных биолабораториях США у границы России
14:47
"Он тогда зашел в вагончик ко мне": известная актриса не устояла перед Прилучным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первую бросил спустя 35 лет, второй устроил красивую жизнь, а с третьей победил рак: три жены Грачевского
"Можно обогнать конкурентов": Как продвигать российский бренд в новых реалиях
Российские бренды против западных: Преимущества отечественного бизнеса
Галкина и Ахеджакову могут лишить госнаград за антироссийскую пропаганду
Сразу две погони полицейских за пьяными водителями попали на видео
В Пермском крае пьяный бездомный ограбил церковную лавку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Разведенка Бородина побила оставшуюся без денег Бузову после громкого скандала

Разведенка Бородина побила оставшуюся без денег Бузову после громкого скандала

Ольга Бузова оказалась менее востребованной.
прочитано 547 раз

С блокировкой "Инстаграма"* на территории России многим звездам пришлось искать обходные пути, так как именно эта соцсеть приносила им основной заработок. Знаменитости массово ринулись создавать телеграм-каналы, призывая своих верных поклонников следить за ними еще и там.

ПО ТЕМЕ

Бузова ошарашила народ заявлением о свадьбе: В этом году

Бывший муж Бородиной больно уколол уехавшую из России Собчак

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Естественно, любопытные фанаты ведут подсчет, за кем из артистов переходят больше. Первой внимание приковала Ольга Бузова, так как ее аудитория в "Инстаграме" насчитывала 23 миллиона и была чуть ли не самой крупной в России. В Телеграм за поющей ведущей отправились многие, но на канале все равно даже меньше миллиона.

Огромное падение цифр наблюдается у всех звезд. Так, за Ксенией Бородиной последовали около более миллиона двухсот тысяч человек, хотя в ее "Инстаграме" – 18 миллионов. Несмотря на это, Бородина побила Бузову, причем разница составляет почти 400 тысяч подписчиков.

Напомним, недавно Ольга Бузова и Ксения Бородина угодили в очередной громкий скандал, который как раз начался из-за неосторожного высказывания одной из ведущих в "Инстаграме". Знаменитости стали закидывать друг друга грязью, а их коллеги решили выбирать стороны и высказываться в поддержку одной из скандалисток.

* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2022, 17:51 Источник: Папарацци ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Губерниев против Бузовой, "голубки" Киркоров и Дава и Free Britney: топ-5 скандалов 2021 года

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Отстраненный от работы тяжелобольной Юдашкин шокировал народ

Модельер сильно сдал
Шоу-бизнес

"Моя молитва": Сбежавшая Валерия вернулась ради концерта

Артиста исполнила свои хиты

Культура

Директору Большого театра Владимиру Урину – 75!

Большой человек!
Шоу-бизнес

Побоятся провокации: Чем Сердючке и Барских обернется русофобия

Появилось мнение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2022 года
Нумеролог предсказал будущее России: Самый тяжелый год
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Здоровье

В России зафиксировали 34,4 тысячи новых случаев ковида за сутки
В России выявили менее 35 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
"Последняя стадия": Иммунолог раскрыл будущее COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Алупке загорелось торговое здание
В Красноярском крае подросток пытался продать ребенка
В Ростовской области мужчина ограбил банк на 20 миллионов рублей
В Сергиевом Посаде сотрудница компании похитила 8 миллионов рублей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+