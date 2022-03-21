Оголившая грудь Волочкова запрыгнула на мужика: Пугачеву уже перещеголяла по количеству

Недавно "королева шпагата" объявила, что у нее появился новый избранник – Дмитрий. Анастасия Волочкова нахваливала молодого мужчину в постели. Мол, интимная близость с ним ей очень понравилась. Теперь Анастасия Волочкова показала, как они с ухажером отдыхают.
Танцовщица опубликовала в соцсети фото. В кадре Анастасия Волочкова предстала, сидящей на коленях избранника. "Мы с Димой в любимом ресторане", – подписала она снимок. Для похода в заведение знаменитость выбрала розовое платье и длинные черные сапоги.
Большинство фолловеров негативно отреагировали на пост балерины. Многие считают, что звездная блондинка ведет себя чересчур фривольно. Некоторые осудили артистку за то, что она практически не появляется на снимках с дочерью Ариадной.
Подписчики оставили Анастасии Волочковой массу негативных комментариев. "Пугачеву уже перещеголяла по количеству мужчин, а замуж не берут почему-то", "Как полнолуние, так крышу рвет по полной", – высказались россияне.
Напомним, ранее бывший любовник Анастасии Волочковой – банщик Сергей Кузнецов сделал откровенное заявление о расставании с балериной. Он заявил, что причина разрыва отношений в ужасном поведением танцовщицы, с которым мужчина не стал мириться.