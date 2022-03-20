"Как в цирке": Схватка Пугачевой и священника достигла новых масштабов

Всю страну всполошила история о том, как Алла Пугачева и священнослужитель Андрей Ткачев сцепились в словесной схватке. Тогда церковный деятель заявил, что с отъездом Примадонны за рубеж в стране очистился воздух. А певица в долгу не осталась — пригрозила оппоненту и назвала его богохульником.
С тех пор немало воды утекло, но обсуждения острого конфликта до сих пор не умолкают. Скандал достиг новых масштабов — журналист Отар Кушанашвили устроил разбор полетов на площадке Youtube.
В свежем видео блогер выступил в защиту Примадонны. Он заявил, что священник не имел морального права оскорблять Аллу Пугачеву. По словам журналиста, нападки на публичных людей сейчас в тренде и обречены на успех.
"Это как в цирке смотреть, как клоун специально для вас падает. Это смешно", — выразился Отар Кушанашвили.
Журналист предположил, что в будущем Алла Пугачева и Андрей Ткачев встретятся и достигнут перемирия. "Вот в этой перепалке людей с высоким интеллектом и тонкой душевной оргназизацией — вся суть нашего времени", — выразился блогер.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию временно. По крайней мере, так заявили они сами. Сейчас супруги находятся в Израиле. В Сети появилось их первое фото из путешествия. Его сделали случайные встречные.