Крест лежит на земле: что случилось с могилой бабушки Крюкова и матери Бондарчука

Изначально на могиле Сергея Бондарчука на протяжении двух десятков лет стоял белый мраморный бюст работы выдающегося скульптора Льва Кербеля, автора памятников министру культуры СССР Екатерине Фурцевой, скрипачу Давиду Ойстраху и многим других известным деятелям.
Но в 2015-м, в год 95-летия Бондарчука, директор "Мосфильма" Карен Шахназаров забрал его на Аллею звезд – памятник облицевали черным камнем, добавили металлическую памятную доску с перечнем режиссерских работ Бондарчука. А Ирина Скобцева начала переговоры со скульптором о новом монументе.
На общем захоронении отца и дочери в итоге был установлен мемориальный комплекс из белого мрамора – высокий памятник в форме четырехконечного креста в центре и две памятные стелы в виде низких прямоугольных тумб с выгравированным изображением православного креста и именами усопших.
Недавно здесь было выбито и имя Ирины Бондарчук-Скобцевой. А деревянный крест, который поставили на могиле сразу после похорон, теперь лежит на земле за памятниками. Это православная традиция, поскольку выбрасывать крест нельзя. Ведь это -один из важнейших символов христианства, который обозначает вечную жизнь и победу духовного над материальным. Он обозначает принадлежность покойного к церкви и ее покровительство. Чаще всего устанавливают деревянные кресты, как память об Иисусе Христе, распятом на кресте из "древа познания о добре и зле".