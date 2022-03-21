Крест лежит на земле: что случилось с могилой бабушки Крюкова и матери Бондарчука

20 октября 2020 года из жизни ушла одна из первых красавиц советского кино Ирина Скобцева Похоронили ее в новой части Новодевичьего кладбища рядом с родственниками. Ее второй супруг – актер и режиссер Сергей Бондарчук – ушел из жизни после инфаркта в 1994-м. А дочь – актриса Алена Бондарчук – умерла от рака в 2009-м. Корреспондент "Дни.ру" посмотрел, как сегодня выглядит могила знаменитой бабушки Константина Крюкова и матери Федора Бондарчука. прочитано 417 раз Изначально на могиле Сергея Бондарчука на протяжении двух десятков лет стоял белый мраморный бюст работы выдающегося скульптора Льва Кербеля, автора памятников министру культуры СССР Екатерине Фурцевой, скрипачу Давиду Ойстраху и многим других известным деятелям. ПО ТЕМЕ Заслужила: могила Скобцевой утонула сразу после похорон На могиле матери Бондарчука стали появляться странные письма Константин Витальевич Крюков актер, продюсер Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер Но в 2015-м, в год 95-летия Бондарчука, директор "Мосфильма" Карен Шахназаров забрал его на Аллею звезд – памятник облицевали черным камнем, добавили металлическую памятную доску с перечнем режиссерских работ Бондарчука. А Ирина Скобцева начала переговоры со скульптором о новом монументе. На общем захоронении отца и дочери в итоге был установлен мемориальный комплекс из белого мрамора – высокий памятник в форме четырехконечного креста в центре и две памятные стелы в виде низких прямоугольных тумб с выгравированным изображением православного креста и именами усопших. Недавно здесь было выбито и имя Ирины Бондарчук-Скобцевой. А деревянный крест, который поставили на могиле сразу после похорон, теперь лежит на земле за памятниками. Это православная традиция, поскольку выбрасывать крест нельзя. Ведь это -один из важнейших символов христианства, который обозначает вечную жизнь и победу духовного над материальным. Он обозначает принадлежность покойного к церкви и ее покровительство. Чаще всего устанавливают деревянные кресты, как память об Иисусе Христе, распятом на кресте из "древа познания о добре и зле". ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

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