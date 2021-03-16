На могиле матери Бондарчука стали появляться странные письма

Актриса Ирина Скобцева умерла 20 октября 2020 года. Похоронили же ее в новой части Новодевичьего кладбища рядом с родственниками. Ее второй супруг – актер и режиссер Сергей Бондарчук – ушел из жизни в 1994-м. А дочь – актриса Алена Бондарчук – умерла от рака в 2009-м.

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