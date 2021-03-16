На могиле матери Бондарчука стали появляться странные письма

Изначально на могиле Сергея Бондарчука на протяжении двух десятков лет стоял белый мраморный бюст работы скульптора Льва Кербеля. Но в 2015-м, в год 95-летия Бондарчука, директор "Мосфильма" Карен Шахназаров забрал его на Аллею звезд, а Ирина Скобцева начала переговоры со скульптором о новом монументе.
На общем захоронении отца и дочери установили мемориальный комплекс из белого мрамора – высокий памятник в форме четырехконечного креста в центре и две памятные стелы в виде низких прямоугольных тумб с выгравированным изображением православного креста и именами усопших.
Теперь, судя по всему, памятник снова будут переделывать, но уже с учетом свежего захоронения Ирины Бондарчук, как написано на кресте актрисы. А случится это, вероятно, к первой годовщине со дня смерти матери Федора Бондарчука и бабушки Константина Крюкова.
Пока же посетителя кладбище стали замечать странные письма на могиле Ирины Константиновны. В них посторонние люди обращаются к родственникам покойной, чтобы цитатами из Святого писания помочь облегчить боль потери.
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