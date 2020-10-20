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Ирина Скобцева. Фото: Александр Авилов/АГН Москва Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук в фильме «Отелло». Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук в фильме "Сережа". Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр из сериала "Темный инстинкт" Кадр из сериала "Женская логика - 4" (2004) Ирина Скобцева в фильме "Война и мир". Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Самые яркие роли Ирины Скобцевой

Ирина Скобцева. Фото: Александр Авилов/АГН Москва
20 октября из жизни ушла актриса Ирина Скобцева. Родные и близкие скорбят по актрисе, по любимой Ирише, как называли ее в семье. За плечами у звезды советского кино более сотни работ, некоторые из которых вошли в классику мирового кинематографа.
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"И умерли они в один день" – пожалуй, эта фраза отлично подходит для семьи Бондарчуков. Супруга пережила своего мужа, великого режиссера ровно на 26 лет. Пара познакомилась на съемках картины "Отелло" в 1955 году, и Сергей был так очарован молодой партнершей, что ради нее даже развелся с Инной Макаровой. Вторую супругу режиссера Ирина Скобцева пережила на полгода.

Отелло

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук в фильме "Отелло". Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

За работу в этой картине Ирина Скобцева получила премию "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". По воспоминаниям актрисы, во время съемок сцены венчания Отеллы и Дездемоны Сергей Бондарчук играл так, будто это была их настоящая свадьба. Режиссер без памяти влюбился в молоденькую артистку.

Сережа

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук в фильме "Сережа". Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Работать вместе с мужем Ирине Скобцевой приходилось не раз. Например, вместе на экране они появятся в картине Георгия Данелии "Сережа", где также сыграют влюбленную пару.

Война и мир

Ирина Скобцева в фильме "Война и мир". Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

По словам Ирины Скобцевой, роли в фильмах Сергея Бондарчука она получала нечасто и только после проб. Например, исполнить на экране красавицу Элен Курагину мечтали многие актрисы Советского Союза, но досталась она именно супруге режиссера. По мнению артистки, она получила роль в честной конкуренции.

Поздние работы

Кадр из сериала "Женская логика – 4" (2004)

Артистка никогда не жаловалась на недостаток предложений от режиссеров. Всего на счету Ирины Скобцевой более сотни работ в кино. В последние годы главных ролей у актрисы не было, но она получала удовольствие даже от эпизодических появлений на экране.

Кадр из сериала "Темный инстинкт"

После смерти Сергея Бондарчука в 1994 году Ирина Скобцева с особым рвением стала браться за любую работу. Актриса хотела отвлечься от одиночества и оставить после себя как можно больше кинодокументов.

Автор: 20 октября 2020, 19:44

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