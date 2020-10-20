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Константин Витальевич Крюков

актер, продюсер
Константин Витальевич Крюков
  • Дата рождения: 7 февраля 1985
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Водолей
  • Рост: 184
  • Вес: 83
  • Жена/Муж: Алина Алексеева
  • Дети: Юлия Крюкова

Константин Крюков – биография

Константин родился 7 февраля 1985 года в Москве, в семье доктора философских наук Виталия Дмитриевича Крюкова и актрисы Елены Сергеевны Бондарчук. Крюков – наследник знаменитой творческой династии, он приходится внуком прославленному актеру и режиссеру Сергею Федоровичу Бондарчуку и артистке Ирине Константиновне Скобцевой. Есть у него и знаменитый дядя – известный кинематографист Федор Бондарчук.

Детство Константина Крюкова прошло за рубежом, в Швейцарии. Он с отличием окончил художественную школу в Цюрихе. После возвращения в Москву будущую звезду кино определили школу при посольстве Германии.

В 2001 году, будучи 16-летним юношей, Крюков стал дипломированным геммологом – специалистом по драгоценным камням, окончив московский филиал Американского института геммологии (GIA). В том же году Константин поступил в Московскую государственную юридическую академию, которую с успехом окончил.

Актерский дебют Константина Крюкова состоялся в 2005 году. Будущая звезда получила роль "Джоконды" в нашумевшей картине "9 рота". Последние новости о Константине Крюкове вы можете узнать на сайте "Дни.ру".

Константин Крюков – карьера

Связывать жизнь с кино Крюков не планировал. Внука легендарного режиссера увлекали живопись, ювелирное искусство и фотография. Однако один семейный ужин спутал все карты Константину: знаменитый дядя Федор Бондарчук пригласил его на кастинг в фильм "9 рота". Парень отнесся к предложению несерьезно, однако на пробы все же сходил. Константина утвердили. Картина наделала много шума в прокате и принесла Константину Крюкову известность. Наследник известного кинематографиста всерьез задумался об актерской карьере.

"Мы очень много общались с афганцами, слушали их истории. Это откладывает отпечаток, особенно когда ты 4,5 месяца об этом думаешь. Для меня стали гораздо важнее людские отношения", – говорил Константин Крюков об участии в фильме "9 рота".

Следующим этапом к рабочей биографии Константина Крюкова стала роль писателя-новичка Павла Гущина в "Трех полуграциях". Зрители тепло приняли его персонажа. А вот следующая его роль в картине "Жара", получила массу неодобрительных отзывов. Актер предстал перед поклонниками в образе избалованного богатого мальчика.

Сегодня Константин Крюков состоявшийся артист. За его плечами более 50 киноработ и участие в нескольких популярных у зрителя телепроектах. Последние новости о Константине Крюкове ежедневно появляются на сайте "Дни.ру".

Константин Крюков – личная жизнь

Константин Крюков познакомился с будущей супругой Евгенией Варшавской – дочерью миллионера Вадима Варшавского. Косте на тот момент было 18, а Жене – 20. После нескольких лет романа актер сделал избраннице предложение. В 2007 у пары родилась дочь Юлия. Девочку назвали в честь прабабушки Константина – Юлии Николаевны Скобцевой. К сожалению, через два года после свадьбы супруги решили расстаться. Ради ребенка они сохранили дружеские отношения.

"Костя, правда, не любит афишировать связь с Варшавскими, но с Женей никогда общение не прерывал – у них же общая дочка, и это навсегда! Юлька – замечательная! Как многие современные дети, пробует стать видеоблогером. Месяц назад покрасила волосы в ярко-оранжевый цвет. Ей повезло – родители адекватно воспринимают все ее подростковые заскоки. Теперь ласково называют дочь "морковкой", – рассказала журналистам Анастасия Муругова, знакомая актера.

В 2013 году Константин Крюков женился во второй раз. Его избранницей стала Алина Алексеева. До заключения брака влюбленные встречались несколько лет. 26 мая Константин и Алина обвенчались в храме Сретенского монастыря, а после устроили выездную регистрацию в ресторане в центре Москвы. Последние новости о Константине Крюкове читайте на сайте "Дни.ру".

"В начале романа много конфликтовали из-за простых человеческих вещей. Притирка закончилась года через два, теперь мы живем спокойно. Я точно знаю, в каких вопросах пойду на компромисс. Например, мне совершенно неважно, за каким столиком сидеть в ресторане, а вот у Алины на этом пунктик – она всегда сама выбирает место. Я люблю путешествовать, но страну, куда едем, предлагает жена. А вот она уступает мне в том, что надо есть, как работать. Она все время бросает мне вызовы, предлагает: "Давай вот так попробуем, посмотрим, что будет… Вот видишь, все нормально". Мы с ней много путешествуем в свободное время. Раньше не мог представить, что прилечу в Рим, сяду в машину и отправлюсь куда глаза глядят. Оказалось, в этом есть своя прелесть!" – рассказывал Константин Крюков в интервью.

Новый спутник был вынужден отдуваться за появившуюся на публике Ходченкову

Новый спутник был вынужден отдуваться за появившуюся на публике Ходченкову
На недавней премьере российской комедии зрители стали свидетелями редкого появления Светланы Ходченковой. Актриса нечасто радует публику своим присутствием на светских мероприятиях. Вместе с ней на красной дорожке оказался Константин Крюков, который также предпочитает держаться подальше от камер.

Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака

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Константин Крюков не спешил сообщать радостную новость публике. Завесу тайны в День матери приоткрыла его супруга Алина. Последние несколько месяцев о семье знаменитого актера ходило немало слухов.

"Есть второй ты": Константин Крюков откровенно об отношениях с дочерью

"Есть второй ты": Константин Крюков откровенно об отношениях с дочерью
В сентябре дочери актера Юлии исполнилось 16 лет. Константин Крюков поделился впечатлениями от общения со своим уже фактически взрослым ребенком. По его словам, как только Юлия родилась, он еще был слишком молод, чтобы в полной мере осознавать, что случилось.

Актер Константин Крюков рассказал, на чем любит передвигаться по Москве

Актер Константин Крюков рассказал, на чем любит передвигаться по Москве
Как оказалось, артист предпочитает двухколесного друга машине. Племянник Федора Бондарчука – представитель известной династии, поэтому в первую очередь его имя ассоциируется с роскошью, дорогими автомобилями и яхтами.

"А мне это понравилось": Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра

"А мне это понравилось": Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра
Звезда фильма "9 рота" Константин Крюков окунулся в воспоминания и поведал, как Олег Табаков помог ему испытать феерические эмоции. Народный артист СССР Олег Табаков умер более пяти лет назад, но светлая память о нем не угасает.

Крест лежит на земле: что случилось с могилой бабушки Крюкова и матери Бондарчука

Крест лежит на земле: что случилось с могилой бабушки Крюкова и матери Бондарчука
20 октября 2020 года из жизни ушла одна из первых красавиц советского кино Ирина Скобцева Похоронили ее в новой части Новодевичьего кладбища рядом с родственниками. Ее второй супруг – актер и режиссер Сергей Бондарчук – ушел из жизни после инфаркта в 1994-м. А дочь – актриса Алена Бондарчук – умерла от рака в 2009-м. Корреспондент "Дни.ру" посмотрел, как сегодня выглядит могила знаменитой бабушки Константина Крюкова и матери Федора Бондарчука. Изначально на могиле Сергея Бондарчука на протяжении двух десятков лет стоял белый мраморный бюст работы выдающегося скульптора Льва Кербеля, автора памятников министру культуры СССР Екатерине Фурцевой, скрипачу Давиду Ойстраху и многим других известным деятелям.

Константина Крюкова поздравляют со скорым прибавлением

Константина Крюкова поздравляют со скорым прибавлением
Константина Крюкова поздравляют со скорым пополнением в семье. Супруга знаменитости спровоцировала слухи о беременности. Константин Крюков и его избранница посетили вечер, который устроила благотворительная организация "Обнаженные сердца".

На могиле матери Бондарчука стали появляться странные письма

На могиле матери Бондарчука стали появляться странные письма
Актриса Ирина Скобцева умерла 20 октября 2020 года. Похоронили же ее в новой части Новодевичьего кладбища рядом с родственниками. Ее второй супруг – актер и режиссер Сергей Бондарчук – ушел из жизни в 1994-м. А дочь – актриса Алена Бондарчук – умерла от рака в 2009-м. Изначально на могиле Сергея Бондарчука на протяжении двух десятков лет стоял белый мраморный бюст работы скульптора Льва Кербеля.

Что Крюков и Бондарчук бросили в могилу Скобцевой

Что Крюков и Бондарчук бросили в могилу Скобцевой
На Новодевичьем кладбище Москвы похоронили актрису Ирину Скобцеву. Из деятелей искусство траурную церемонию почтили немногие – Игорь Золотовицкий, Владимир Меньшов и Сергей Гармаш. Они стояли у гроба вместе с сыном покойной Федором Бондарчуком, ее внуком Константином Крюковым и невесткой Алиной Алексеевой. Прощание и отпевание Ирины Скобцевой состоялось прямо на улице, в специально установленных шатрах.

Царствия небесного: красавчика Крюкова пришибло смертью

Царствия небесного: красавчика Крюкова пришибло смертью
На 94-м году жизни ушла прославленная актриса Ирина Скобцева. Ее смерть стала потрясением и для поклонников, и для родных. Первым страшную новость сообщил официальный инстаграм-аккаунт кинокомпании Art Pictures, принадлежащей сыну артистки Федору Бондарчуку.

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