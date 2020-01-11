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Константин Витальевич Крюков

Константин Витальевич Крюков актер, продюсер

  • Дата рождения: 7 февраля 1985
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Водолей
  • Рост: 184
  • Вес: 83
  • Жена/Муж: Алина Алексеева
  • Дети: Юлия Крюкова

Константин Крюков – биография

Константин родился 7 февраля 1985 года в Москве, в семье доктора философских наук Виталия Дмитриевича Крюкова и актрисы Елены Сергеевны Бондарчук. Крюков – наследник знаменитой творческой династии, он приходится внуком прославленному актеру и режиссеру Сергею Федоровичу Бондарчуку и артистке Ирине Константиновне Скобцевой. Есть у него и знаменитый дядя - известный кинематографист Федор Бондарчук.

Детство Константина Крюкова прошло за рубежом, в Швейцарии. Он с отличием окончил художественную школу в Цюрихе. После возвращения в Москву будущую звезду кино определили школу при посольстве Германии.

В 2001 году, будучи 16-летним юношей, Крюков стал дипломированным геммологом — специалистом по драгоценным камням, окончив московский филиал Американского института геммологии (GIA). В том же году Константин поступил в Московскую государственную юридическую академию, которую с успехом окончил.

Актерский дебют Константина Крюкова состоялся в 2005 году. Будущая звезда получила роль «Джоконды» в нашумевшей картине «9 рота». Последние новости о Константине Крюкове вы можете узнать на сайте "Дни.ру".

Константин Крюков – карьера

Связывать жизнь с кино Крюков не планировал. Внука легендарного режиссера увлекали живопись, ювелирное искусство и фотография. Однако один семейный ужин спутал все карты Константину: знаменитый дядя Федор Бондарчук пригласил его на кастинг в фильм «9 рота». Парень отнесся к предложению несерьезно, однако на пробы все же сходил. Константина утвердили. Картина наделала много шума в прокате и принесла Константину Крюкову известность. Наследник известного кинематографиста всерьез задумался об актерской карьере.

«Мы очень много общались с афганцами, слушали их истории. Это откладывает отпечаток, особенно когда ты 4,5 месяца об этом думаешь. Для меня стали гораздо важнее людские отношения», - говорил Константин Крюков об участии в фильме «9 рота».

Следующим этапом к рабочей биографии Константина Крюкова стала роль писателя-новичка Павла Гущина в «Трех полуграциях». Зрители тепло приняли его персонажа. А вот следующая его роль в картине «Жара», получила массу неодобрительных отзывов. Актер предстал перед поклонниками в образе избалованного богатого мальчика.

Сегодня Константин Крюков состоявшийся артист. За его плечами более 50 киноработ и участие в нескольких популярных у зрителя телепроектах. Последние новости о Константине Крюкове ежедневно появляются на сайте "Дни.ру".

Константин Крюков – личная жизнь

Константин Крюков познакомился с будущей супругой Евгенией Варшавской – дочерью миллионера Вадима Варшавского. Косте на тот момент было 18, а Жене - 20. После нескольких лет романа актер сделал избраннице предложение. В 2007 у пары родилась дочь Юлия. Девочку назвали в честь прабабушки Константина – Юлии Николаевны Скобцевой. К сожалению, через два года после свадьбы супруги решили расстаться. Ради ребенка они сохранили дружеские отношения.

«Костя, правда, не любит афишировать связь с Варшавскими, но с Женей никогда общение не прерывал — у них же общая дочка, и это навсегда! Юлька — замечательная! Как многие современные дети, пробует стать видеоблогером. Месяц назад покрасила волосы в ярко-оранжевый цвет. Ей повезло — родители адекватно воспринимают все ее подростковые заскоки. Теперь ласково называют дочь «морковкой», — рассказала журналистам Анастасия Муругова, знакомая актера.

В 2013 году Константин Крюков женился во второй раз. Его избранницей стала Алина Алексеева. До заключения брака влюбленные встречались несколько лет. 26 мая Константин и Алина обвенчались в храме Сретенского монастыря, а после устроили выездную регистрацию в ресторане в центре Москвы. Последние новости о Константине Крюкове читайте на сайте «Дни.ру».

«В начале романа много конфликтовали из-за простых человеческих вещей. Притирка закончилась года через два, теперь мы живем спокойно. Я точно знаю, в каких вопросах пойду на компромисс. Например, мне совершенно неважно, за каким столиком сидеть в ресторане, а вот у Алины на этом пунктик – она всегда сама выбирает место. Я люблю путешествовать, но страну, куда едем, предлагает жена. А вот она уступает мне в том, что надо есть, как работать. Она все время бросает мне вызовы, предлагает: «Давай вот так попробуем, посмотрим, что будет… Вот видишь, все нормально». Мы с ней много путешествуем в свободное время. Раньше не мог представить, что прилечу в Рим, сяду в машину и отправлюсь куда глаза глядят. Оказалось, в этом есть своя прелесть!» - рассказывал Константин Крюков в интервью.

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