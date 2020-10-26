Заслужила: могила Скобцевой утонула сразу после похорон

Ирину Скобцеву похоронили на новом участке кладбища, где покоятся Людмила Гурченко, Дмитрий Хворостовский, Элина Быстрицкая... Могила Ирины Константиновны расположена рядом с мужем и дочерью. Ее второй супруг – актер и режиссер Сергей Бондарчук – ушел из жизни в 1994-м. А дочь – актриса Алена Бондарчук – умерла от рака в 2009-м.
Изначально на могиле Сергея Бондарчука на протяжении двух десятков лет стоял белый мраморный бюст работы выдающегося скульптора Льва Кербеля, автора памятников министру культуры СССР Екатерине Фурцевой, скрипачу Давиду Ойстраху и многим других известным деятелям. Но в 2015-м, в год 95-летия Бондарчука, директор "Мосфильма" Карен Шахназаров забрал его на Аллею звезд – памятник облицевали черным камнем, добавили металлическую памятную доску с перечнем режиссерских работ Бондарчука. А Ирина Скобцева начала переговоры со скульптором о новом монументе.
На общем захоронении отца и дочери в итоге был установлен мемориальный комплекс из белого мрамора – высокий памятник в форме четырёхконечного креста в центре и две памятные стелы в виде низких прямоугольных тумб с выгравированным изображением православного креста и именами усопших.
Теперь, вероятно, памятник снова придется менять – делать общую скульптурную группу для Ирины Бондарчук (фамилия, под которой была похоронена Скобцева), ее мужа и безвременно ушедшей дочери.
А сразу после похорон могила Ирины Константиновны утонула в море венков, букетов и корзин. От президента и министерства культуры, от "Мосфильма" и школы-студии МХАТ, где училась актриса, от сына и внуков... Актриса прожила большую и достойную жизнь и оставила после себя светлую память.
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