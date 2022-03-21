"Предупреждали": Испытавший судьбу беспечный Газманов лишился самого дорого

Артист – настоящий патриот, а в его арсенале есть песни, посвященные родине. Газманов входит в список тех звезд шоу-бизнеса, которые не боятся давать концерт даже в горячих точках, чтобы поддержать военнослужащих.
Певица Ольга Кормухина вспомнила, как в 2016 году Олег Михайлович отправился в Сирию, где российские войска ценой своей жизни давали отпор террористам. Этот подвиг не оставил музыканта равнодушным, вот он и поехал туда, чтобы песней поддержать бесстрашных ребят. Вот только Газманов допустил неосторожность, которая едва не стоила ему жизни.
Дело в том, что по приезде в Сирию мобильники необходимо было сдать или отключить, потому что их сигнал отслеживался боевиками. Но Газманов решил испытать судьбу и сделать пару снимков, пока никто не видит, но все-таки попался: к нему подошли военные, забрали его аппарат, к слову, последней модели, и без слов прибили большим гвоздем к забору.
"Всех предупреждали", – отметила Кормухина.
Игнорирование предупреждений обернулось для Олега Михайловича потерей дорого телефона, что, несомненно, его расстроило. А вот у певицы на этот счет другое мнение: расстраиваться не стоит, ведь военные, возможно, таким образом сохранили всем жизнь.