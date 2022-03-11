"Не дамся живьем": Газманов взревел под дулом пистолета

Российский певец Родион Газманов представил новый клип на песню "Отпусти".

Даже не верится, что с тех пор, как Родион Газманов пел "Люси" в "Утренней почте", прошло больше 30-ти лет... Теперь его голос звучит совсем иначе, а песни все так же полны драматизма.

"Отпусти, я не верю тебе", – поет Родион Газманов в своем новом душераздирающем клипе. На кадрах музыкального продукта разворачивается трагичная картина о любви и расставании. Героиня клипа рыдает и приставляет к затылку исполнителя пистолет, а он кричит что есть мочи о противоречивости своих чувств.

Клип на песню "Отпусти" смотрится на одном дыхании, как трейлер к какому-то блокбастеру, в котором он и она – полюса одной планеты, которые никогда не придут к общему знаменателю.

Фанаты справедливо заметили, что в припеве голос 40-летнего Родиона Газманова точь-в-точь напоминает голос его звездного отца Олега Газманова.

"Это очень личный клип. Самое главное в конце, где каждый из вас сам решит чем закончилась эта история. А чем, как вы думаете?" – говорится в тексте описания клипа.

Поклонники признались, что работа Родиона Газманова получилась зрелищной и эффектной. "Здесь настолько слились все эмоции, что не сразу можно определить, что именно чувствовал тот, кто это пережил"; "Наконец-то, Родион, не слышится сын Олега Газманова, а именно Родион Газманов!!!" – написали фанаты в комментариях.