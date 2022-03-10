"Я мужчина, все это выдержу": оплеванный Газманов пожаловался на травлю семьи

Из-за нападок исполнитель вместе с женой Мариной и дочерью Марианной закрыли свои инстаграм-аккаунты. "Я мужчина, все это выдержу", – заявил музыкант. Олег Газманов рассказал, что его близкие столкнулись с хамством, матерщиной и похабщиной в комментариях своих микроблогов.
Он отметил, что такое поведение некоторых людей – "это гнусно". Артист посоветовал супруге и наследнице закрыть свои аккаунты, оставив доступ только для друзей.
Сделал заявление Олег Газманов и по поводу нового домысла, согласно которому им якобы заинтересовалось МВД. Он отметил, что ничего подобного на самом деле нет, и все это сплетни. В таком же ключе певец высказался и насчет информации о своем двойном гражданстве.
Напомним, недавно появились слухи о том, что артист якобы решил сменить ПМЖ на Израиль. Он заверил, что находится в России и трудится дома, сочиняя музыку, и переезжать никуда не намерен. Выяснилось, что травля испортила планы звездной семьи.
Музыкант сообщил, что хотел устроить жене в честь ее дня рождения поездку за границу. Теперь же Олег Газманов путешествие отменил. Как писали "Дни.ру", ранее жена Олега Газманова эмоционально ответила хейтерам в соцсети.