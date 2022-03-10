"Я мужчина, все это выдержу": оплеванный Газманов пожаловался на травлю семьи

70-летний Олег Газманов столкнулся со шквалом негатива от хейтеров в свой адрес после того, как поддержал спецоперацию по защите Донбасса. Но самое обидное для него то, что оскорбления стали получать в соцсетях его близкие. Певец решил расставить все точки над "i".

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