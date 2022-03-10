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Шоу-бизнес
"Я мужчина, все это выдержу": оплеванный Газманов пожаловался на травлю семьи

"Я мужчина, все это выдержу": оплеванный Газманов пожаловался на травлю семьи

70-летний Олег Газманов столкнулся со шквалом негатива от хейтеров в свой адрес после того, как поддержал спецоперацию по защите Донбасса. Но самое обидное для него то, что оскорбления стали получать в соцсетях его близкие. Певец решил расставить все точки над "i".
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Из-за нападок исполнитель вместе с женой Мариной и дочерью Марианной закрыли свои инстаграм-аккаунты. "Я мужчина, все это выдержу", – заявил музыкант. Олег Газманов рассказал, что его близкие столкнулись с хамством, матерщиной и похабщиной в комментариях своих микроблогов.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Он отметил, что такое поведение некоторых людей – "это гнусно". Артист посоветовал супруге и наследнице закрыть свои аккаунты, оставив доступ только для друзей.

Сделал заявление Олег Газманов и по поводу нового домысла, согласно которому им якобы заинтересовалось МВД. Он отметил, что ничего подобного на самом деле нет, и все это сплетни. В таком же ключе певец высказался и насчет информации о своем двойном гражданстве.

Напомним, недавно появились слухи о том, что артист якобы решил сменить ПМЖ на Израиль. Он заверил, что находится в России и трудится дома, сочиняя музыку, и переезжать никуда не намерен. Выяснилось, что травля испортила планы звездной семьи.

Музыкант сообщил, что хотел устроить жене в честь ее дня рождения поездку за границу. Теперь же Олег Газманов путешествие отменил. Как писали "Дни.ру", ранее жена Олега Газманова эмоционально ответила хейтерам в соцсети.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2022, 15:27 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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