Сати Казанова призналась в любви Родиону Газманову

Для любого артиста концерт на сцене Кремля является событием в жизни, тем более для Родиона, поющего с малых лет и отмечающего в этом году 30-ти летний юбилей своего первого шлягера "Люси". Поздравить его пришли родные и коллеги. Сати Казанова в композиции "Лети" под аккомпанемент скрипки Ники Ланской создала красивую, слегка восточную музыкальную историю. Кстати, она призналась Родиону в любви – настоящей, дружеской и творческой. Юта в песне "Лето" отжигала как юная школьница, Ксана Сергиенко поразила вокалом и харизмой, выложившись вместе с ним в популярной песне "Зачем" на 400 процентов, как выразился сам Родион. Разумеется, вышел на сцену и Олег Газманов – знаменитый папа дебютанта. Он играл на губной гармошке, пел с сыном любимые зрителями хиты, и сказал, что он "очень гордится сыном. Он мечтал когда-то чтобы тот стал бизнесменом, но жизнь внесла свои коррективы и теперь он видит, что у Родиона свой путь.
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