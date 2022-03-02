Брухуновой нет: 76-летнего Петросяна засняли с новой молодой красоткой

76-летней Евгений Ваганович и его 32-летняя, уже пятая по счету жена, Татьяна Брухунова ведут активную светскую жизнь – не пропускают премьер, вернисажей. Правда, вместе куда-то выходят редко – надо же с кем-то оставлять рожденного в Дубае сынишку Вагана, которому скоро стукнет 2 годика. Да и вряд ли эта экзотичная пара, в которой жена почти ровесница внука Петросяна, хочет привлекать к себе повышенное внимание зевак.
Словом, в Театр Олега Табакова Евгений Ваганович пришел без зазнобы Танюши. И тут же попал в окружение юных нимф, которые норовили сфотографироваться с ветераном юмора, взять его под ручку и посильнее прижаться. А вдруг повезет?! Петросян млел, расточал комплименты и был счастлив такому вниманию дев.
Среди тех, кому повезло прикоснуться к звездному телу оказалась и знаменитая столичная журналистка Зоя Игумнова – одна из первых московских красавиц. Она призналась, что Петросян – ее кумир с детства. Жаль, правда, что с декабря 2019 года он снова женат...
Словом, выход Петросяна на праздник произвел фурор. Лишь бы потом жена дома не закатила сцену ревности к поклонницам, когда увидит эти снимки...