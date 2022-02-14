"Будете каждый месяц праздновать?": молодую жену Петросяна разнесли за видео с сыном

Татьяна Брухунова опубликовала в своем микроблоге короткое видео с сынишкой Ваганом, чем ввела в заблуждение фолловеров. Мальчик на нем задувает свечу на торте. Если у большинства детей день рождения раз в год, то у сына юмориста он празднуется ежемесячно.
Жена Евгения Петросяна подписала пост "1.11". Подписчиков это привело в недоумение. "У вашего сына день рождения 13 марта! Как у моего внука!", – заявила одна из россиянок. Татьяна Брухунова ответила женщине довольно грубо и язвительно.
Пользователи соцсети догадались таки, что цифры под публикацией – это год и одиннадцать месяцев. Однако, их покоробила эта традиция – праздник каждый месяц. "Вы что, так все время будете каждый месяц праздновать?", "Глупость какая-то", – высказались россияне.
А вот внешность малыша поклонники расхвалили. Они отметили, что Ваган растет очень похожим на своего знаменитого отца. "Вылитый Петросянчик", – заявил один из фолловеров.
Напомним, Татьяна Брухунова родила Евгению Петросяну сына почти два года назад. Наличие маленького ребенка не мешает жене юмориста путешествовать и периодически посещать культурные мероприятия.