Бузова ошарашила народ заявлением о свадьбе: В этом году

Тем удивительнее для фанатов оказалось недавнее заявление звезды о скорой свадьбе, ведь поклонники уверены, что женщина одинока. Когда кто-то из подписчиков спросил, когда певица выйдет замуж, Ольга Бузова не замедлила с ответом.
"Могу в этому году," – ошарашила народ исполнительница.
Бузова также объяснила, что ее отношение к замужеству в последнее время изменилось. Исполнительница перестала быть категоричной в этом деле и теперь считает: если есть любовь, почему бы и нет.
Впрочем, есть ли любовь на самом деле или это лишь философские рассуждения, Ольга Бузова уточнять не стала. Таким образом неизвестно, существует ли вообще тот самый счастливчик, с которым планируется свадьба в этом году. Также экс-ведущая "Дома-2" добавила, что не считает зарегистрированный брак показателем по-настоящему счастливой семейной жизни.
Как сообщил Пятый канал, недавно Бузова решила посчитать количество мужчин, с которыми ее связывали серьезные отношения. Оказалось, что всего таких романов в жизни 36-летней женщины было шесть. Судя по всему, в это число входит и единственный официальный супруг артистки – Дмитрий Тарасов.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как взвывшую без мужика Ольгу Бузову уличили во вранье.