Все просчитала: Почему сбежавшая за бугор Пугачева не осталась у Орбакайте в США?

Отъезд из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина наделал много шума.

Судя по всему, свое бегство из страны звездная семья решила скрыть, потому что уезжала без громких заявлений. Раскрылось это случайно – внимательные поклонники заметили Примадонну с детьми во Внуково-3, откуда вылетают частные самолеты.

Обвинения в эмиграции пара никак не комментировала, но в конце концов Пугачева пролила света на ситуацию: мол, они просто уехали на каникулы и обещают вернуться, правда, дата неизвестна. По слухам, Галкин с Пугачевой и обосновались в Израиле, где снимают шикарную виллу. Хотя изначально поклонники предполагали, что семейство укатило к дочери Примадонны Кристине Орбакайте в США, что было бы вполне логично.

Однако этот вариант звездная пара отмела, судя по всему, потому, что Алла Борисовна все заранее просчитала: на фоне непростых отношений России и Америки, а также санкций против нашей страны такое путешествие поклонники восприняли бы с негативом и критикой, а этого звездному семейству и без того хватает.

Напомним, фанаты до сих пор гадают, с чем был связан отъезд четы из страны. Многие полагают, что всему виной проблемы Максима Галкина, которые начались после негативного высказывания комика по поводу спецоперации на Украине. Поступок шоумена разочаровал поклонников. Концерт в Астрахани, который должен был состояться в марте, вообще пришлось отменить, потому что обиженные зрители побежали сдавать билеты на шоу.