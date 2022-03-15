Не лыком шит: Изворотливый Галкин свинтил к владеющему домом в Израиле брату

Отъезд из страны звездного семейства наделал много шума.

Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию тихо, без громких заявлений. Возможно, об этом вообще не стало известно, если бы Примадонну с детьми не заметили во Внуково-3, откуда вылетают частные самолеты.

Многие связывают внезапное бегство семейства с проблемами шоумена, начавшимися после его неосторожного высказывания по поводу спецоперации на Украине, которое сильно разгневало фанатов. Концерт, который должен был состояться в Астрахани, отменили из-за того, что разъяренные и обиженные на критику спецоперации поклонники побежали сдавать билеты на шоу кумира.

Позже Примадонна, которая все это время хранила молчание, решила внести ясность в ситуацию. Она записала видеообращение, в котором пояснила, что семья отправилась на отдых за границу и обязательно вернется, вот только дату не назвала. Не все поклонники охотно верят словам певицы, к тому же они продолжают гадать, где же коротают свои деньки супруги.

Вполне возможно, что Галкин оказался очень изворотливым и, прихватив жену с детьми, отправился вслед за своим родным братом-военным, который много лет назад обзавелся недвижимостью в Израиле. По слухам, семейство остановилось не у родственника, а сняло уютную виллу в Кесарии. Тем не менее, с родным братом Максим наверняка уже успел повидаться.