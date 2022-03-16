Вот и все: Пугачева и Галкин стали изгоями в России

На фоне спецоперации на Украине Россию покинули многие российские знаменитости. Одними из первых за рубеж улетели Максим Галкин и Алла Пугачева. Позднее стало известно, что знаменитая чета с двойняшками Лизой и Гарри теперь в Израиле.
Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, понимает, почему российские знаменитости разбегаются кто куда. Некоторые звезды, говорит Андрей, просто-напросто боятся. Кроме того, считает певец, нынешние творческие единицы хотят усидеть на двух стульях.
"Эта публика достаточно хитрожопая", – говорит об артистах Андрей Данилко.
Впрочем, отмечает Данилко, были и те, кто поехал в запланированный отпуск. Артист недавно связывался с Максимом Галкиным. Андрей выяснил, что Примадонна и ее муж давно собирались слетать на отдых. Галкин, оставшись без работы, решил рвануть с семьей в путешествие. Тем более, что в России супруги стали изгоями.
"Им отказали во всех рекламных контрактах", – поделился Данилко.
Добавим, по слухам, Максим Галкин повез родных на виллу к брату-военному. Родственник комика много лет назад купил недвижимость в Кесарии.
Ранее светские сплетники утверждали, что Максим Галкин и Алла Пугачева оставили Россию навсегда, но позже эти домыслы получили опровержение. Примадонна записала видеообращение, в котором сообщила, что в скором времени вернется на родину.