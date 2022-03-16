Сбежавший за бугор Галкин опустился до унижений: Общество анонимных алкоголиков

Отъезд Примадонны с мужем и детьми получился тихим, без громких заявлений. И мог быть незаметным, если бы внимательная публика не увидела певицу с наследниками во Внуково-3, откуда вылетают частные самолеты. Поклонники гадали, куда же делась чета, а главное – почему уехала. Многие предположили, что всему виной проблемы в карьере Галкина, которые начались после его неосторожных высказываний про спецоперацию на Украине.
Позже Примадонна пролила свет на ситуацию: по ее словам, семейство уехало на каникулы за границу и обязательно вернется на родину, но не уточнила, когда. Теперь фанаты пытаются понять, куда отправились Галкин и Пугачева. По слухам, они прибыли в Израиль, где снимают шикарную виллу. Если это так, то прямо сейчас комик греется на солнце и, конечно, не забывает про Россию. Он охотно общается с поклонники, отвечает на их комментарии, а сегодня дошел до нового уровня – опустился до унижений: критике Максима подверглась готовящаяся российская разработка "Россграм" – аналог заблокированного в стране "Инстаграма"*.
"Новое общество анонимных алкоголиков – "Россграм", – так охарактеризовал разработку Галкин в своих соцсетях.
Напомним, проблемы в карьере шоумена начались не так давно: он дал негативную оценку спецоперации на Украине, которая разгневала поклонников. Из-за этого, кстати, сорвался концерт шоумена в Астрахани: обиженные зрители стали поголовно сдавать билеты.
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