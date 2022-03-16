Мать Бузовой плюнула в Тарасова: Колотит от этого слова

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов состояли в официальном браке около четырех лет.

Ирина Бузова – мудрая женщина, она всегда поддерживала дочь и не вмешивалась в ее отношения с супругом. Когда Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводились, мама, конечно же, была на стороне певицы. Теперь Бузова-старшая не любит вспоминать о том времени, так как ее дочь тогда очень страдала.

Родительница звезды не очень любит говорить о бывшем зяте, однако недавно все же позволила себе резко высказаться в его адрес. В программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ Ирина Александровна рассказала, что Тарасов прежде называл ее "мамулей".

"Теперь колотит от этого слова," – плюнула словами в бывшего зятя Бузова-старшая.

Напомним, что звездный союз распался около пяти лет назад. Развод был болезненным для поющей ведущей. Ольга Бузова обвиняла мужа в изменах, считая, что отношения с Костенко начались у него еще во время их брака. Впрочем, сам футболист это опровергал. Сейчас Тарасов и Костенко счастливы в браке и уже воспитывают троих совместных наследников.

Спустя время после развода с футболистом Бузова вновь смогла довериться мужчине и закрутила роман с рэпером Давой, однако и эти отношения закончились болезненным разрывом. Что касается Ирины Бузовой, то она сразу считала, что влюбленные не подходят друг другу.

Сейчас 36-летняя поющая ведущая полностью поглощена своей карьерой, однако не скрывает, что продолжает мечтать о семье и о детях.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что у Ольги Бузовой случился припадок в Арабских Эмиратах.