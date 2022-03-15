"Кайф, да?": знатно разорившаяся Бузова потрясла грудью перед камерой

Поющая телеведущая привыкла делиться новостями своей жизни с подписчиками. Сейчас она находится в Арабских Эмиратах: экс-звезда "Дома 2" наслаждается отдыхом в теплых краях и не забывает показывать поклонникам, как шикует на каникулах.
Сегодня звезда рассказала, что поселилась в новом отеле, убранства которого настолько поразили Бузову, что она сняла на видео целую экскурсию, назвав ее "похвастушками". И сама того не заметив, запечатлела пикантные кадры. На ролике поющая телеведущая бежит по своему номеру, показывая шикарную гостиную, огромную мягкую кровать, на которую она даже плюхнулась, и вид из окна.
"Кайф, да?", – задала подписчикам вопрос Ольга, демонстрируя открывающиеся красоты города.
Пока телеведущая снимала крупным планом свое лицо и бежала вприпрыжку, она не заметила, как потрясла своей грудью прямо на камеру: бюст звезды поднимался и опускался по мере ее прыжков. Зато на это обратили внимание поклонники.
"Похвастушки, что прыгают титюшки", – написал в комментариях один из подписчиков.
Ранее "Дни.ру" рассказывал о том, что с блокировкой "Инстаграма"* на территории России звезды шоу-бизнеса остались без привычных заработков. Это коснулось и Ольги Бузовой, в аккаунте которой было много рекламы, а теперь она, вероятно, знатно разорилась.
*В соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.