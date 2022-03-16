"Выгнали с любимой работы": рыдающую на камеру Бузову публично осрамили

Вот уже несколько дней блогеры, потерявшие работу и подписчиков, изливают душу о своем горе. Некоторые относятся к закрытию "Инстаграма"* как к личной трагедии, о чем активно рассказывают во всех оставшихся социальных сетях.
Так, Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций, когда узнала, что больше не сможет записывать свои бесконечные "сторис" для 23 миллионов человек. Певица и телеведущая разрыдалась прям на камеру. Многие, конечно, посмеялись над ней.
"Для многих блогеров "Инстаграм"* – это достаточно хороший заработок, хлеб, и конечно, миллионы людей расстроились из-за закрытия. Я рада, что "инста" работает, как и работала", – высказалась Кристина Босс.
Мнение на этот счет высказали и коллеги девушки. Многие пришли к общему выводу – они потеряли деньги и славу.
"Условно выгнали с любимой работы, только тут еще и миллионная аудитория, которая так же переживает. Считаю это вообще несправедливо и сделано специально, дабы продвинуть сети ФСБ. В "Инстаграме"* целая жизнь, где я делюсь советами и мотивацией, как быть многодетной мамой", – заявила Анастасия Ромах.
*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов