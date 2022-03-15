"Боялась, что просто так не отпустят: известная телеведущая тайно покинула Россию

Лилия Гильдеева улетела за рубеж. Об об этом стало известно благодаря телеграм-каналу Varlamov News. Гильдеева работала на телеканале НТВ 15 лет.
Лилия Гильдеева призналась, что покинула Россию в тайне он руководства канала. "Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят", – поведала ведущая. Заявление об увольнении Лилия отправила работодателю, судя по всему, по почте. О том, где сейчас находится, Гильдеева не рассказала.
НТВ подтвердил увольнение теледивы. С представителями канала связывалось РИА Новости.
Лилия Гильдеева пришла на НТВ в 2006 году. Впервые на канале она появилась в программе "Сегодня". Долгое время ее партнером по кадру был Алексей Пивоваров.
С начала спецоперации на Украине Россию покинули многие знаменитости. Например, журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант. Оба объяснили свой отъезд отпуском. Отдыхать в Израиль экстренно вылетели Алла Пугачева и Максим Галкин. Как выяснилось, чету с детьми в своем доме в Кесарии приютили родственники Галкина.
О том, что уехала из России, накануне поведала певица Жасмин. Вокалистка тоже в Израиле на отдыхе с детьми. Там у знаменитости много близких – кузены, бабушка, тетя, племянники и много друзей.