Плющенко влепил смачную оплеуху оскорбившему Рудковскую певцу

Макс Барских стал одним из главных врагов отечественного шоу-бизнеса.

Недавно украинский певец попал в серьезный скандал из-за своих высказываний против России и ее граждан. Звезды отечественного шоу-бизнеса по очереди отвечают Барских, он тоже не ушел в подполье и охотно вступает в перепалки. Так, досталось и продюсеру Яне Рудковской, которая не раз транслировала свои патриотические взгляды.

"Очнись, ты же умная женщина. Уже сдала в аренду каток. Уже уехала из России. Как так? Вы же патриоты все? ", – обратился певец к Рудковской. Семья продюсера посчитала такие слова оскорблением. Ее муж Евгений Плющенко тут же влепил Максу смачную оплеуху, выложив ролик с обращением.

"У меня занимается здесь каждый день полноценная школа. Мы не сдаем в аренду катки. Мы трудимся, работаем и за границу мы никуда не собираемся уезжать. Да, действительно я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом. Я горд, что я русский", – высказался Евгений и попросил оппонента "не вводить людей в блудень".

Сама Яна Рудковская тоже молчать не стала. Она крайне эмоционально набросилась на Макса Барских в своем телеграм-канале, заявив, что ни на день не покидала Россию и брендов ей хватит на несколько поколений вперед. Не обошлось и без оскорблений и переходов на личности.