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Шоу-бизнес
"Наш малой прокормит": обнищавшая и униженная Рудковская спасается заработками Гном Гномыча

"Наш малой прокормит": обнищавшая и униженная Рудковская спасается заработками Гном Гномыча

Яна Рудковская сделала неожиданное признание о сыне.
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская вновь заставила говорить о себе. Знаменитость внезапно начала сдавать в аренду лед в академии мужа, фигуриста Евгения Плющенко. В "сторис" личного микроблога Рудковская опубликовала контактный номер для связи и график работы катка.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Пост Рудковской заметили светские сплетники. В Сети принялись высмеивать Яну. Дескать, после ухода из России Louis Vuitton, Chanel и других брендов у музыкального продюсера наступили тяжелые времена. Якобы Яна больше не может зарабатывать на жизнь рекламой в "Инстаграм" и совсем обнищала.

Униженная знаменитость поспешила ответить злопыхателям в своем телеграм-канале. Яна Рудковская заявила, что теперь семью будет кормить ее маленький сын Саша Плющенко, известный под псевдонимом Гном Гномыч. Мальчик, который серьезно занимается фигурным катанием, не потерял ни одного рекламного контракта. Как оказалось, Плющенко-младший сотрудничал исключительно с отечественными брендами.

"Наш малой прокормит и мамку и папку", – гордо заявила Рудковская.

Яна также бросила камень в огород звезд, которые на фоне украинских событий сбежали за рубеж под различными предлогами. Светская львица отметила, что она и ее семья не собирается никуда улетать в ближайшее время. Яна и ее близкие проведут отпуск на базе отдыха в Подмосковье. Там Гном Гномыч будет активно тренироваться.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2022, 16:25 Источник: Телеграм-канал Яны Рудковской ✓ Надежный источник
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